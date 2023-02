Automotive: l'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi verso un riequilibrio delle partecipazioni incrociate

(PRIMAPRESS) - LONDRA-PARIGI-TOKIO-YOKOHAMA - E’ stata annunciata questa mattina l'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, approvata dai Consigli di Amministrazione del Gruppo Renault e di Nissan Motor Co., Ltd, una serie di nuove iniziative per portare la loro partnership al livello successivo.

A presentare la fase successiva della partnership è stato Jean-Dominique Senard, Presidente del Consiglio dell’Alleanza, insieme a Luca de Meo, Ceo Renault Group, Makoto Uchida, Presidente e Ceo di Nissan Motor Corporation e Takao Kato, Presidente e Ceo di Mitsubishi Motors.

“Quest’approccio tridimensionale - ha ha detto Senard - punta a incrementare al massimo la creazione di valore per tutti gli stakeholder dell’Alleanza, che comprenderà progetti operativi a forte creazione di valore in America Latina, India ed Europa; Maggiore agilità strategica con nuove iniziative a cui i partner possano aderire; Riequilibrio delle partecipazioni incrociate tra il Gruppo Renault e Nissan e consolidamento della governance dell’Alleanza. Makoto Uchida ha parlato anche dell’impegno verso l’elettrificazione con una attenzione alla sua evoluzione in un partenariato paritario. Takao Kato si dice convinto che l’alleanza costruita tra i partner migliorerà l’efficenza operativa delle singole aziende.

Luca De Meo ha sottolineato la massimizzazione delle risorse tra i partner per una ottimizzazione dei capitali impegnati sulle nuove tecnologie con uno sguardo anche all’America Latina per stimolare l’attività commerciale in quelle aree e poi, ovviamente l’Europa.

Gli accordi definitivi saranno perfezionati entro la fine del primo trimestre 2023. Le transazioni contemplate da questi accordi definitivi sarebbero soggette a un numero limitato di condizioni sospensive, ivi comprese le approvazioni normative, e il completamento è previsto per il quarto trimestre 2023.