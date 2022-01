Automotive: accordo Comau (Stellantis) e l'americana Mullen per l'impianto di lastratura del nuovo Five EV

(PRIMAPRESS) - GRUGLIASCO (TORINO) - La società italiana del gruppo Stellantis, Comau ha annunciato un’alleanza strategica con Mullen Automotive, il produttore americano di Suv elettrici, per l’ampliamento dell’impianto di lastratura presso il Mullen's Advanced Manufacturing and Engineering Center (AMEC) a Tunica, Mississippi, Stati Uniti. Comau e Mullen Automotive stanno sviluppando un impianto di lastratura all’avanguardia per il nuovo crossover di prossima uscita, il Mullen FIVE EV. Le competenze di Comau derivano da oltre 45 anni di esperienza e da una forte presenza in tutti i principali paesi industrializzati. Le due aziende stanno lavorando insieme per realizzare impianti di qualità, al fine di migliorare l’intera produzione del nuovo veicolo di Mullen Automotive. - (PRIMAPRESS)