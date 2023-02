Auto,Urso: "Visione ideologica dell'Eurocamera. Avremo una dipendenza cinese per l'elettrico"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sulla recente approvazione dell'Eurocamera del blocco delle auto alimentate a benzina e gasolio entro il il 2035, si è fatta sentire la voce del governo italiano con il ministro del Made in Italy Urso: "L'Italia è in ritardo sulla transizione nel comparto auto e dobbiamo "accelerare sugli investimenti" ma i "tempi e i modi che l'Europa ci impone non coincidono con la realtà europea e soprattutto italiana". Così il ministro dell'Industria Urso che parla di "visione ideologica e faziosa" delle istituzioni Ue. Si rischia "di passare da dipendenza energetica dalla Russia a quella tecnologica dalla Cina"."Inutilizzati gran parte degli incentivi per auto elettriche. Costano troppo, vanno bene per i ricchi". Il precedente governo aveva guardato ad un'alleanza tra ricerca ed industria dando vita all'Italian Battery Alliance con il coordinamento dell'Enea ma non è ancora chiara se la roadmap tecnologica nazionale ha dei tempi certi per un contributo del nostro Paese. - (PRIMAPRESS)