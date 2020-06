Auto: in Europa crollano le immatricolazioni a maggio. In Spagna il dato più pesante (-72,7%)

(PRIMAPRESS) - ROMA - I nuovi stili di vita adottati con il lockdown per il Covid-19 devono aver influenzato fortemente anche il mercato dell’auto che a maggio mostra un calo vertiginoso delle immatricolazioni in Europa. Il crollo si misura intorno al 52,3%, un dato che il comparto sperava di veder risalire dopo il confinamento forzato di buona parte dei cittadini europei.

L'Acea,Associazione dei costruttori europei segnala un dato ancor più preoccupante in Spagna che ha raggiunto un -72,7%. Cali di circa la metà Francia (-50,3%), Italia (-49,6%) e Germania(-49,5%). Per Fca le vendite sono in calo del 57%.Secondo Acea ha venduto 44.099 auto contro le 101.498 del 2019. La quota di mercato del Gruppo è al 7%, ma nei primi 5 mesi del 2020 è scesa al 5,7% dal 6,5% del 2019. - (PRIMAPRESS)