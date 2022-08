Auto (-0,8%) e Moto (-7%): il caldo di luglio spegne le spinte all'acquisto

(PRIMAPRESS) - MILANO – Il mercato delle due ruote oscilla tra stagnazione e battute d’arresto. Dopo due mesi di andamento sostanzialmente statico, le immatricolazioni di ciclomotori, scooter e moto di luglio fanno segnare una flessione dell’7% rispetto allo stesso mese del 2021. Numeri che tuttavia il comparto non legge unicamente in modo negativo. Lo spiega nel comunicato mensile diffuso in serata da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) il presidente dell’associazione Paolo Magri. “Quello che commentiamo nuovamente oggi – si legge nella nota - è uno scenario con il quale il settore convive da qualche mese. Non assistiamo in realtà a un preoccupante calo della domanda di due ruote, ma alle conseguenze dei problemi globali di approvvigionamento, che in questa fase indeboliscono complessivamente la disponibilità di veicoli e falsano ancora il reale potenziale del nostro mercato”.

Non va meglio per il mercato delle automobili che secondo le immatricolazioni comunicate dal Ministero delle Infrastrutture vede registrare una flessione nel mese di luglio con un indice percentuale del -0,8% con 109.580 auto nuove. Nei primi sette mesi dell’anno la contrazione sull’anno precedente si attesta a -20,3%, ovvero 793.856 contro 995.605 unità del 2021 (-35,8% sul periodo ante pandemia di gennaio-luglio 2019). "Assistiamo ancora ad un risultato negativo per il mercato dell’auto, anche se sostanzialmente stabile rispetto a quanto registrato dodici mesi fa, con una tendenza del mercato complessivamente al forte ribasso», dichiara Adolfo De Stefani Cosentino, Presidente di Federauto, la Federazione dei concessionari auto".

- (PRIMAPRESS)