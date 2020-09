Astoi: Pier Ezhaya (Alpitour) nominato presidente. Lo affiancheranno Andrea Mele e Marco Peci

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il manager di Alpitour, Pier Ezhaya è il nuovo presidente dell’Associazione dei Tour operator (Astoi). “Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità - ha detto Ezhaya - conscio che porta con sé l’onore di rappresentare un’associazione così prestigiosa e importante ma anche l’onere di difenderla nel momento più difficile che sta attraversando il turismo“. Così il commento alla sua elezione a presidente di Astoi Confindustria Viaggi e del Fondo Astoi a tutela dei viaggiatori per il mandato 2020-2022. Il chief operating officer di Alpitour World ha quindi nominato vicepresidente vicario Andrea Mele, mentre Marco Peci è stato eletto vicepresidente dall’assemblea.

I tre saranno affiancati da un consiglio direttivo composto da Mario Aprea di Ota Viaggi, Lorenzo Agati di Wep, Carlo Pompili di Veratour, Carlo Schiavon di Costa Crociere, Frederic Naar di Naar To, Roberto Pagliara di Nicolaus /Valtur, Aldo Frecceri di Giver Viaggi e Crociere, Fabio Savelloni di Idee per Viaggiare, Ludovico Scortichini di Go World, Stefano Maria Simei di Th Resorts, Michele Mosca di Guinnes Travel, Andrea Vannucci di Sporting Vacanze, Davide Catania di Alidays e Antonietta Ricciardi di Accademia Britannica.