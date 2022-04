Assicurazioni: Relyens porta il risultato finanziario 2021 a 83,1 mln crescendo del 38% sul 2020

(PRIMAPRESS) - ROMA - Relyens, uno dei principali gruppi mutualistici europei nel settore delle assicurazioni e della gestione del rischio sanitario, ha presentato i risultati del piano strategico "Relyens2021". Nel 2021 i premi raccolti dal Gruppo ammontano a 952 milioni di euro rispetto ai 915 milioni di euro alla fine dell'anno precedente. Un aumento del 4% che dimostra la dinamicità del Gruppo presso tutti i suoi clienti. In relazione ai premi incassati, il fatturato di Relyens segue lo stesso andamento e supera per la prima volta la soglia dei 500 milioni di euro. Il fatturato ammonta infatti a 521 milioni di euro a fine 2021, rispetto ai 488 milioni di euro di fine 2020, ovvero un incremento del 6,8%, che dimostra ancora una volta lo sviluppo e la diversificazione delle attività del Gruppo.

Sebbene ancora debole, il margine tecnico del Gruppo migliora sensibilmente dopo due anni di redditività negativa, segnati in particolare dalla crisi sanitaria, dalle tensioni sui prezzi delle attività storiche in Francia e dalle decisioni giurisprudenziali che l'hanno costretto ad effettuare ulteriori accantonamenti.

Il principale contributo alla crescita dell'utile netto del Gruppo rimane il risultato finanziario che mostra un altro anno di crescita e raggiunge i 83,1 milioni di euro. Si tratta di un aumento del 38,3% rispetto al 2020, basato sulla ripresa della crescita economica in Europa, su un contesto sanitario stabilizzato, sulla gestione attiva del portafoglio di investimenti e sulla performance di Sham Innovazione Salute, divisione che si occupa di investimento di capitali per lo sviluppo della sanità. Anche l’utile netto consolidato del gruppo è in forte crescita a 30,7 milioni di euro, un'ottima performance rispetto al risultato del 2020 (-2,9 milioni di euro). - (PRIMAPRESS)