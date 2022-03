Assicurazioni: il road show di +Simple in Italia con le nuove formule di polizze digitali

(PRIMAPRESS) - MILANO - L'Italia Agency di +Simple sas, specializzata nelle assicurazioni sanitarie, dal 4 al 26 maggio 2022 sarà protagonista di un Road Show rivolto agli intermediari assicurativi per raccontare nuovi modelli assicurativi già affermatisi a livello europeo, in particolare in Francia, in cui un attento studio delle singole professioni, nonché opportunità e vantaggi della tecnologia digitale, sono messi al servizio della rete di intermediari. Il primo appuntamento il 4 maggio alle ore 17.00 presso la Fondazione Palazzo delle stelline di Milano per la prima tappa, poi il viaggio di +Simple proseguirà il mattino seguente con l’incontro a

Palazzo Salluzzo Paesana a Torino. Scendendo poi lungo lo Stivale, toccherà Villa Viviani a Firenze alle 17.00 dell’11 maggio, poi il 12 I Portici Hotel di Bolognasempre alle 17.00 e il 18 maggio Villa Fiorita a Treviso (ore 17.00). Infine, gli ultimi tre appuntamenti saranno il 24 a Bari, al Sofitel Borgobianco (ore 17.00), il 25 a Villa Signorini a Napoli, sempre alle 17.00, mentre la tappa conclusiva si terrà il 26 maggio alle 17.00 al Baja a Roma. - (PRIMAPRESS)