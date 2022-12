Assicurazioni: a Sham (Gruppo Relyens) confermato il rating AM Best di FSR

(PRIMAPRESS) - MILANO - L’agenzia di rating AM Best ha confermato ancora il rating di solidità finanziaria (Financial Strength Rating) e dell’emittente di credito (Issuer Credit Rating) ad “A- (Excellent), prospettiva stabile” di Sham, la compagnia di mutua assicurazione e società di riferimento del gruppo Relyens. Questo rating positivo conferma l'efficacia del posizionamento del Gruppo mutualistico in qualità di Gestore dei rischi specialista degli operatori europei dei settori sanitario e territoriale. Il rating va a vantaggio delle collegate del Gruppo, che adotteranno nella politica corporate l'unico brand Relyens a partire dal prossimo 2 gennaio 2023. Per AM Best, questo rating riflette la solidità del bilancio finanziario di Sham – gruppo Relyens, caratterizzato da un livello di capitalizzazione perfettamente adattato ai rischi e da un portafoglio d’investimento che risulta in una classificazione 'prudente'. Il consolidato del 2021 ha mostrato un aumento a 30,7 milioni di euro con una posizione di riferimento sulla responsabilità civile sanitaria in Francia (oltre il 50% di quote di mercato) e in Spagna ed Italia dove è stato sviluppato il ruolo di Risk Manager con il piano ImpAct2025. - (PRIMAPRESS)