Assicurazione rischi sanità: +Simple acquisisce l’agenzia di intermediazione Marintec di Genova

(PRIMAPRESS) - GENOVA - Il gruppo tecnologico Managing General Agent +Simple ha acquisito Marintec, l'agenzia specializzata nell’intermediazione e sottoscrizione di rischi relativi a professioni mediche. Si tratta di un'operazione verso il rafforzamento della presenza sul mercato italiano, dove è attiva da fine 2020.

La MGA, finora, ha operato in qualità di Agente plurimandatario di alcune fra le principali Compagnie di Assicurazioni internazionali, tra cui QBE Europe Ltd.Marintec ha un portafoglio complessivo del valore di circa 7 milioni di Euro, prevalentemente nel settore MedMal (Medical Malpractise); sempre in questo ambito gestisce i mandati di AmTrust Assicurazioni, compagnia leader di mercato nella MedMal, per le coperture di Responsabilità Sanitaria per aziende pubbliche e private e professionisti del Sistema Sanitario, e di BH Italia, marchio registrato della sede secondaria italiana della Berkshire Hathaway International Insurance Limited, impresa di assicurazioni inglese e, infine, Sara Assicurazioni per le coperture Responsabilità Civile dei Poliambulatori.

Fides Corporate Finance ha agito come advisor finanziario di +Simple mentrePlusiders Studio Legale e Tributario ha assistito l’acquirente per gli aspetti legali e fiscali. - (PRIMAPRESS)