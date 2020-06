Arriva il nuovo titolo di stato del Tesoro pensato per i piccoli risparmiatori. Oggi in streaming la presentazione

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi in diretta streaming verrà presentato il Ministero di Economia e Finanza presenterà il nuovo titolo di Stato destinato ai piccoli risparmiatori. L’obiettivo è raccogliere risorse necessarie a finanziarie l'uscita dall'emergenza pandemica. Il Ministero dell'Economia ha anticipato che sarà "diverso per struttura dal Btp Italia", ma come quello sarà "interamente destinato a finanziare le spese per fronteggiare le conseguenze derivanti dal virus Covid-19 ed il rilancio dell'economia nazionale". Secondo quanto anticipato dallo stesso ministero, è un titolo a cinque anni, un tempo considerato più appetibile da parte dei risparmiatori ed oggi se ne potranno apprendere le caratteristiche. - (PRIMAPRESS)