Alitalia: si dell'Ue alla nuova tranche di aiuti dell'Italia per compensare le perdite da Covid

ROMA - Via libera dell'Antitrust Ue alla nuova tranche di ristori dell'Italia da 39,7 milioni di euro per compensare Alitalia per i danni subiti su determinate rotte a causa delle restrizioni dovute alla pandemia di Coronavirus tra il primo marzo e il 30 aprile 2021. Lo annuncia la stessa Ue. E' stato rilevato che la misura è proporzionata e che "il risarcimento non va oltre lo stretto necessario" per compensare i danni dovuti al Covid. Per Bruxelles la misura è conforme alle norme Ue in materia di aiuti di Stato.