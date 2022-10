Acquisizioni: Banca Sistema con Kruso Kapital Spa rileva la casa d'aste Art-Rite

Gianluca Garbi, Presidente Banca Sistema

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il Gruppo Banca Sistema, tramite la sua controllata Kruso Kapital S.p.A. ha finalizzato l’acquisizione della totalità del capitale della casa d’aste Art-Rite S.r.l. L’acquisizione, come si legge in una nota dell'istituto di credito, si inserisce nella strategia di crescita e diversificazione del Gruppo e mira ad un ampliamento del target di clientela potenziale. L’operazione, la cui efficacia legale decorre dal 2 novembre 2022, non avrà impatto rilevante a livello patrimoniale.

Gianluca Garbi, Amministratore Delegato di Banca Sistema e Presidente di Kruso Kapital ha commentato: ”Siamo soddisfatti di questo ulteriore passo con il quale entriamo nel mondo delle aste arricchendo il gruppo con nuove competenze e un team specializzato nel settore; questa operazione ci permetterà inoltre di condividere investimenti nel digitale ed offrire servizi sempre più rispondenti alle esigenze di una clientela sofisticata".

Attilio Meoli, Amministratore Delegato di Art-Rite ha aggiunto: “Questa firma rappresenta per la nostra casa d’aste un’importante evoluzione nella direzione di un progetto unico nel panorama italiano.” - (PRIMAPRESS)