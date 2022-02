Acque Minerali: Clessidra Capital Credit e Magnetar acquisiscono il controllo di AMI

(PRIMAPRESS) - MILANO - Clessidra Capital Credit SGR acquisisce - insieme a Magnetar - il controllo di AMI, Acque Minerali d’Italia, attraverso l’immissione di nuove risorse finanziarie nella Società con un aumento di capitale pari a 50 milioni di euro. Con 8 siti produttivi e 26 sorgenti, Acque Minerali D’Italia - fondata nel 1968 dalla famiglia Pessina - è uno dei maggiori player nel settore acque minerali e soft drink in Italia e, con i suoi master brand Norda, Sangemini e Gaudianello, occupa una posizione di rilevo nei canali GDO e Ho.Re.Ca.. “L’accordo siglato con la famiglia Pessina rappresenta un’importante operazione nell’ambito dell’attività di Clessidra Capital Credit – commenta Mario Fera, Amministratore Delegato della SGR. – Insieme a Magnetar, primario investitore istituzionale con cui abbiamo investito recentemente in Sisma Spa., abbiamo definito l’intesa per il rilancio dell’azienda in tempi rapidi. Crediamo fortemente in questo progetto e desideriamo rilanciare AMI e i suoi marchi, tutti di grande potenziale, nel rispetto della sua storia e dei suoi valori. L’immissione di nuove risorse finanziarie e manageriali permetteranno ad AMI di ridare vigore al proprio ruolo di leadership nel mercato in cui opera”. Contestualmente all’ingresso nel capitale, è stata definita la nuova governance di AMI, e il nuovo CdA ha nominato Amministratore Delegato Alessandro Frondella, entrato in azienda lo scorso settembre in qualità di direttore generale, e Matteo Siani nel ruolo di CFO. Per il piano di rilancio di AMI, Clessidra Capital Credit e Magnetar prevedono di mantenere l’attuale perimetro del gruppo, facendo leva sul presidio territoriale, sulla dislocazione geografica degli impianti e una strategia di valorizzazione dei tre master brand nei canali GDO e Ho.Re.Ca.. - (PRIMAPRESS)