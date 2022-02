Acciaio: Usa e Giappone mettono fine alla guerra dei dazi. L’accordo seguirà il modello UE

(PRIMAPRESS) - ROMA - Usa e Giappone hanno raggiunto un accordo per l'eliminazione dei dazi sull'acciaio che erano stati imposti dall'ex presidente Donald Trump.In base all'accordo gli Usa elimineranno le tariffe del 25% su un tetto di circa 625 tonnellate, di prodotti dell'acciaio provenienti dal Giappone, mentre Tokyo si impegna a "combattere la capacità in eccesso" di acciaio. L'intesa non riguarda le importazioni di alluminio, sulle quali continuano a pesare dazi del 10%. L'accordo segue il modello dell'accordo tra Usa e Ue, annunciato alla fine dell'anno scorso. - (PRIMAPRESS)