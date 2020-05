Abi: 303.714 le domande di finanziamenti richieste al Fondo di Garanzia per un valore di 13,867 mld

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dal 20 maggio sono 303.714 le domande inviate al Fondo di Garanzia dalle imprese per un valore di 13,867 miliardi di euro di finanziamenti richiesti. E' quanto comunica l'Abi, Associazione della banche italiane. Per i prestiti fino a 25.000 euro le domande pervenute sono 271.000, per un importo di 5,670 miliardi di euro. "Si tratta di una crescita continua, giorno per giorno, anche in quelli festivi", sottolinea l'Abi, ringraziando "tutti coloro che lavorano in banca". - (PRIMAPRESS)