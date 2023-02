Yourbiz: 4 trend digital per le aziende B2B da tenere d'occhio nel 2023

(PRIMAPRESS) - MILANO - Un’ indagine in ambito B2B dello scorso anno ha rivelato che il 51% delle aziende che nel 2021 ha registrato unaannuale superiore al 20%,Questo dimostra come, oltre alla classica Lead Generation, è importante investire nelle nuove opportunità che il mondo digitale ci offre. Ecco nuovi spunti su cui investire quest’anno.Gli strumenti di AI (tra tutti, ChatGPT) sono ormai la novità più discussa del momento, sia da chi li loda, sia da chi li teme. Noi crediamo che strumenti come questo possono essere deglidelle aziende B2B.Tra le ragioni per cui può essere una buona idea introdurli in azienda, troviamo infatti:: l'AI può automatizzare molte attività manuali e svolgerle in meno tempo (scrivere una mail standardizzata, cercare informazioni su un certo argomento…), riducendo lo sforzo cognitivo e aumentando così l'efficienza della persona;: l'AI può accumulare un grande numero di informazioni e aiutare a personalizzare l'esperienza del cliente, fornendo un servizio più veloce ed efficiente.In sintesi, l'AI può aiutare un'azienda B2B a migliorare la propria operatività, a prendere decisioni informate e a fornire un servizio clienti più personalizzato e soddisfacente.Altro punto fondamentale è l'implementazione di nuove tecnologie per gestire il reparto vendite, le operazioni di marketing e il coordinamento dei due reparti.Specialmente nelle aziende B2B di grandi dimensioni, spesso esiste una complessità troppo grande per essere gestita: tenere caldi tutti i potenziali clienti, fare follow-up, tenere d’occhio tutte le trattative…aiuta ad automatizzare i processi aziendali e gestire al meglio le attività dei reparti, con delle ripercussioni positive:: la digitalizzazione automatizza molte attività manuali, riducendo i tempi di elaborazione e migliorando l'accuratezza dei dati;: viene resa più facile la condivisione di informazioni e la collaborazione tra i reparti;: con i sistemi digitali, le informazioni sono sempre disponibili e facilmente accessibili, consentendo di prendere decisioni informate in modo più rapido;: la digitalizzazione può ridurre i costi associati alla gestione dei documenti, alla formazione del personale, alla comunicazione con i clienti e i fornitori.Secondo Forbes, questo sarà l’anno in cui le aziende riscopriranno l’importanza della fidelizzazione dei propri clienti.Questo significherà puntare su attività di, soprattutto grazie a strumenti di marketing automation, i quali permettono di rafforzare il rapporto con l’azienda anche senza il bisogno di coinvolgere i commerciali.È sufficiente che il reparto vendite, infatti, dia il proprio contributo in fase iniziale come affiancamento al reparto marketing, per impostare i contenuti informativi da inviare ai clienti, conoscere le leve di persuasione ideali e i benefici dei prodotti/servizi venduti.Questa attività, se fatta con costanza, porterà diversi vantaggi, tra cui:: rafforzare prima e quindi far evolvere la relazione con i clienti attuali è più facile e meno dispendioso di trovare nuovi clienti;: i clienti fedeli tendono a spendere di più rispetto ai nuovi clienti e sono meno propensi a cambiare fornitore;: i clienti soddisfatti parlano positivamente della tua azienda ai loro conoscenti, migliorando la reputazione del marchio e facendoti acquisire nuovi clienti.L’analisi dei Big Data è un trend digitale che sta diventando sempre più importante per le aziende B2B. Con la crescente quantità di dati generati da fonti interne ed esterne, le aziende devono essere in grado di gestire e analizzare queste informazioni per trarre vantaggio da essa.Le informazioni generate da questa analisi portano benefici sia alle attività di Lead Generation, sia ad altri aspetti, come:: i Big Data possono aiutare a raccogliere e analizzare informazioni dettagliate sui clienti, consentendo di comprendere meglio le loro esigenze e preferenze;: possono aiutare a identificare opportunità per ottimizzare i processi aziendali, migliorare l'efficienza e ridurre i costi;: possono aiutare a identificare eventuali minacce alla sicurezza dei dati aziendali, consentendo di prevenirle prima che causino danni;: possono aiutare a identificare nuove opportunità di business e a sviluppare nuovi prodotti e servizi. - (PRIMAPRESS)