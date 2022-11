Work Life Balance, in Italia siamo i migliori

(PRIMAPRESS) - ROMA - Trovare il giusto equilibrio tra lavoro e vita privata è la sfida di tutti i lavoratori. In Italia, però, sappiamo farlo meglio di altri Paesi, stando ai dati dell’ultima classifica dell’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) relativa al Work Life Balance. La classifica mondiale, infatti, porta l’Italia al primo posto tra i Paesi che garantiscono un ottimo equilibrio tra vita professionale e vita privata, superando addirittura la Danimarca.Il rapporto, che ha analizzato i dati provenienti da 38 paesi membri dell’Organizzazione e ha considerato come indicatori principali le ore di lavoro e i momenti dedicati al tempo libero, conferma che in Italia il numero dei lavoratori impegnati 50 o più ore a settimana sia solo il 3%, contro la media degli altri paesi dell’OCSE che è invece del 10%. Una stima che lascia interdetti chi in vive e lavora in Italia ma non chi risiede all’estero. In molti Paesi è, purtroppo, ancora diffusa l’errata convinzione che il tempo da dedicare alla propria vita privata debba iniziare solo all’uscita dell’ufficio. Il progresso tecnologico ha reso, inoltre, meno netti i confini tra vita professionale e privata, per cui Internet e i moderni dispositivi telefonici rendono le persone reperibili per gli impegni lavorativi 24 ore su 24.Nonostante le diverse pecche in materia di lavoro, in Italia, invece possiamo vantare una qualità della vita che è effettivamente tra le migliori al mondo. Questo perché, nel nostro Paese:- è possibile spendere in maniera più sana ed equilibrata il denaro guadagnato con la propria professione;- diventa più semplice mantenere alto il livello di benessere generale grazie ad iniziative aziendali sempre più inclusive e virtuose.Infatti, continua a crescere il numero di aziende che hanno capito quanto il benessere dei loro dipendenti abbia riscontri positivi sulla loro motivazione e sulla loro produttività e di conseguenza investono in attività che migliorano il work life balance. Ad esempio, in alcune aziende vengono scoraggiate le abitudini che incidono negativamente sul carico di lavoro dei dipendenti o che portano a lavorare oltre gli orari stabiliti, come i meeting a ridosso dell’orario di uscita. Inoltre, ci sono realtà che garantiscono corsi di alta formazione continua ai propri dipendenti per migliorare sia le performance professionali che personali, e che organizzano attività ricreative e di team building per creare gruppo e condividere opinioni sulle aree di miglioramento.Ogni anno la piattaforma internazionale Great Place to Work® premia le migliori aziende per cui lavorare in Italia, stilando una classifica nazionale. Tra le Best Workplaces™ Italia 2022 figurano anche aziende che hanno in organico una media di 50-149 collaboratori, così da sfatare il mito che siano solo le grandi aziende ad avere come prioritarie delle politiche a favore del benessere dei dipendenti. In Italia, esistono realtà virtuose, nelle piccole e medie aziende, che pongono da sempre grande attenzione al valore delle persone e al loro benessere psico-fisico . Alcune, prima di altre hanno avuto la grande intuizione, poi confermata dai dati statistici, che investire nel capitale umano è una scelta che ripaga sempre perché capace di innescare circoli virtuosi di crescita umana e professionale.Oltre, però, alle realtà aziendali di valore esistono anche degli accorgimenti che ognuno può adottare in autonomia per perfezionare il personale work-life balance. Ecco 5 esempi:1. imparare a dire no. “No” non è sempre una parola dal significato negativo: a volte un “no” può impedire una mole eccessiva di lavoro, permettendo alla persona di mantenere la concentrazione e svolgere le mansioni al meglio delle sue possibilità;2. dare la giusta importanza al proprio tempo libero. Il tempo dedicato alla famiglia e allo svago ha la stessa importanza (se non di più) del tempo che si passa a lavorare. Staccare la spina e riposarsi è fondamentale per mantenere alto il proprio rendimento! Per cui è importante mantenere gli “impegni” presi se stessi, con le proprie passioni e con i propri hobby, e non posticiparli o cancellarli a causa del lavoro;3. tenere lo smartphone… in tasca. Anche se mail e telefonate di lavoro possono raggiungere le persone ovunque, ciò non vuol dire che si debba sempre rispondere. Nei weekend e fuori dall’orario di lavoro, si potrebbero disattivare le notifiche collegate all’ufficio, così da ridurre pensieri e stress;4. non sforzarsi oltre i propri limiti. Essere dei lavoratori solerti e ambiziosi non vuol dire sforzarsi eccessivamente e concedere più tempo del dovuto alla sfera professionale: c’è il rischio concreto di essere colpiti dalla sindrome di burnout, ovvero uno stato di esaurimento emotivo e fisico derivante da stress cronico associato al contesto lavorativi;5. porre dei confini ben precisi tra vita privata e lavoro. Per bilanciare vita privata e lavoro occorre separare tempi e spazi ad essi dedicati. Questo consiglio è particolarmente importante per chi lavora in smart working: è bene riservare un posto ben preciso della casa al lavoro, evitando ad esempio di portare il laptop a letto, il quale dovrebbe essere un angolo dedicato al riposo. - (PRIMAPRESS)