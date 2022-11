VIDAS, l’associazione che da 40 anni è accanto a chi soffre

(PRIMAPRESS) - ROMA - Essere affetti da unanon è una scelta. Invece, decidere di affidarsi aper vivere serenamente e, soprattutto, congli ultimi istanti della propria vita è unadi rispetto verso sé stessi.Un’altra scelta, sempre volontaria, considerata la più alta espressione di libertà, è quella di comprendere come redigere un testamento biologico e dove depositarlo . Questo è un argomento che affronteremo più avanti. Ora vediamo insieme chi è VIDAS e quali sono i suoi obiettivi.Affonda le radici nel lontanol’associazione che offre e garantiscea tutte le persone che sono affette da una, con un occhio attento e di riguardo anche verso tutte le famiglie che costantemente cercano di aiutare il proprio caro con l’unico mezzo a disposizione: l’affetto.L’aiuto concreto che l’Associazione offre, senza mai chiedere in cambio un contributo economico, è quello di mettere al servizio della persona il lavoro impeccabile diformate da tutte le figure professionali necessarie per soddisfare i bisogni del malato.Proprio per supportare e restituire ad ogni malato rispetto, cure e benessere, da oltre 40 anni VIDAS rivolge i suoi servizi ad anziani, adulti e dal 2015 anche ai bambini. Ha inaugurato la, il primo hospice che ha sede nel territorio lombardo.Affidarsi a VIDAS vuol dire comprendere e appoggiare la sua mission: “”, parole esemplari della fondatrice Giovanna Cavazzoni. È bene specificare che l’Associazione accoglie e offre i suoi servizi attraverso: cure domiciliari, in Casa VIDAS e Casa Sollievo Bimbi. Opera su Milano, Monza e in altri 112 Comuni del territorio lombardo.Potranno essere fornite ai malati inguaribili delleper poter vivere gli ultimi istanti della propria vita in serenità, senza sofferenza e abbracciati dal continuo affetto dei propri cari. Questo è ciò che verrà garantito sia in caso di assistenza domiciliare sia in Casa VIDAS o nella recente Casa Sollievo Bimbi.è ciò che ogni essere umano ha a disposizione per considerarsi libero e padrone di sé. A questo servono leDisposizioni Anticipate di Trattamento. Si tratta di un, chiamato anche testamento biologico o biotestamento, in cui la persona esprime chiaramente quali cure vuole ricevere nel fine vita.Può essere redatto in diversi modi, tra questi rientra lada depositare presso le strutture sanitarie competenti come VIDAS; attraverso l’intermediazione di unoppure presso l’ufficio di stato civile del proprio Comune di residenza. È bene precisare che può essere scritto danel pieno delle facoltà mentali.Scegliere diha degli enormi vantaggi, primo fra tutti c’è lae il proprio diritto all’autodeterminazione; poi ci sono iche vengono esulati da una decisione sempre difficile da prendere. La vita è una questione di scelte, ed è giusto che ogni persona scelga di morire serenamente e con dignità. - (PRIMAPRESS)