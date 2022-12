State of Engineering Careers: attente aziende, il 68% dei talenti è pronto a lasciarvi

(PRIMAPRESS) - MILANO - Sviluppatori e figure specializzate nel campo IT sono molto richieste dalle aziende, e per riuscire a trattenere i professionisti migliori le imprese devono capireUn’infografica di Epicode , realtà specializzata nella formazione in ambito tech, riassume i principali risultati emersi in State of Engineering Careers 2022 , primo Report su come software developers, tech leads, engineering managers, CTO e Product Managers vedono la loro carriera. Secondo la ricerca, ildei professionisti intervistati si è detto pronto a cambiare azienda per, mentre la seconda leva è rappresentata: il 52% ha dichiarato di aver cambiato lavoro in passato perché voleva guadagnare di più. Solo il 22% ha affermato di aver cambiato azienda per il desiderio di creare un maggior impatto, mentre la possibilità diè stato un “magnete” per il 17,9% degli intervistati. Un segnale di allarme da tenere in forte considerazione per le aziende di sviluppo.Come fare?inoltre,: mentre chi è all’inizio della carriera dà maggior importanza allo stare al passo con la tecnologia, alla crescita personale e all’impatto del proprio lavoro, per idiventano più rilevanti il benessere e altri aspetti della vita (equilibrio tra lavoro e vita privata, priorità alla famiglia e ai figli, cultura/ambiente di lavoro). Riuscire ad attirare e a trattenere i talenti in ambito tech è vitale:. Se ciò non avviene, i professionisti iniziano a guardare altrove: solo il 27% degli intervistati ha dichiarato di aver intenzione di rimanere a lavorare nell’attuale azienda per il prossimo futuro. In un mercato lavorativo in cui le posizioni lavorative sono tante e i talenti (ancora) pochi,. - (PRIMAPRESS)