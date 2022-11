Sere d’inverno e benessere domestico: attività, trucchi e consigli utili per il tempo in casa

(PRIMAPRESS) - ROMA - Con l'arrivo dell'inverno, le giornate si accorciano sempre di più e le temperature calano. Il tutto spinge le famiglie italiane a trascorrere più tempo in casa, soprattutto dal tardo pomeriggio in avanti, per godersi i comfort offerti dalle mura domestiche. Di contro, bisogna prepararsi e "inventarsi" delle attività da svolgere a casa, per rompere la noia o per ottimizzare il tanto tempo che si ha a disposizione.Per prima cosa, avere così tanto tempo a disposizione può rappresentare una buona scusa per curare con maggiore piglio l'igiene in casa, dedicandosi alle pulizie. Chiaro che non si tratta di un'attività propriamente divertente, ma è essenziale per una questione di comfort e di salute, ed è possibile renderla più piacevole ascoltando la musica. Fra le idee migliori per divertirsi in casa durante le serate invernali figurano sicuramente quelle di dedicarsi ai fornelli e alla realizzazione di un piccolo orto indoor, così da avere ortaggi freschi a propria disposizione. Inoltre, è importante favorire il benessere termico in casa durante l’inverno, tenendo al contempo sotto controllo i consumi. Per riuscire in questo intento, è bene considerare l’idea di usufruire di specifici incentivi, documentandosi sui requisiti per ottenerli. A tal riguardo, infatti, è possibile fare riferimento ad alcune guide, come quella di Accendi luce e gas che spiega come funziona il bonus caldaie , per citare un’opzione, così da acquisire tutte le informazioni necessarie per poterlo richiedere.Si chiude con altre attività e hobby utili per trascorrere le ore serali, come la lettura di un buon libro, la beauty routine, o addirittura la possibilità di seguire dei corsi online per acquisire nuove competenze.Affrontare un inverno fra le quattro mura domestiche vuol dire trovare le occasioni per svagarsi ma, come detto, significa anche aumentare il comfort in casa. Un primo suggerimento è quello di non riscaldare tutte le stanze della casa, ma solo quelle effettivamente utilizzate. Si può sfruttare la domotica per riuscirci, utilizzando ad esempio i termostati smart, per ottenere un importante risparmio sui consumi e dunque sui costi in bolletta.Inoltre, è bene arieggiare il più possibile gli ambienti, anche per pochi minuti al giorno, evitando di farlo quando il riscaldamento è acceso. In secondo luogo, si consiglia di controllare lo stato dei radiatori e, se necessario, farli revisionare o sostituire con modelli più efficienti. In inverno, infine, è importante non perdere di vista il proprio giardino : lo si può infatti organizzare in modo tale da poterlo usare anche quando fa freddo o piove. - (PRIMAPRESS)