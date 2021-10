Piattaforma elevatrice a pantografo e sicurezza sul lavoro in magazzino: 4 buone pratiche da seguire

(PRIMAPRESS) - MILANO - In Italia ogni giorno 3 persone perdono la vita mentre svolgono la propria attività lavorativa. Un dato sconcertante che mostra l’urgenza di intervenire quanto prima nell’ambito della, tema che è stato affrontato da Mario Draghi e dai leader sindacali durante un recente incontro a Palazzo Chigi.Una maggiore tutela della salute sul posto di lavoro deriva prima di tutto dall’aggiornamento e dal potenziamento del sistema formativo dei dipendenti e degli imprenditori; d’altra parte, non bisogna sottovalutare l’utilizzati dagli operatori.Nei magazzini, per esempio, laè tra gli strumenti più utilizzati perché permette di sollevare carichi pesanti anche ad altezze considerevoli per spostare merci e materiali in breve tempo. Per ridurre il rischio di infortuni in magazzino, il datore di lavoro e gli operatori devono seguire alcune buone pratiche di sicurezza.La prima buona pratica di sicurezza per il lavoro in magazzino è utilizzare i. La normativa, in questo caso, sottolinea che le attrezzature di lavoro devono essere “idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi”. In ambito logistico, quindi, conviene utilizzare una piattaforma elevatrice a pantografo, una soluzione che Armo Spa, leader nella produzione di sollevatori, propone a tutte le aziende che desiderano il massimo dell’efficienza e della sicurezza nell’organizzazione del proprio magazzino.Prima di adoperare una piattaforma elevatrice a pantografo, è fondamentale esaminare le condizioni ambientali del magazzino. Occorre quindi accertarsi che:che possano causare instabilità e far ribaltare, inclinare o sprofondare la macchina;nell’area di lavoro per evitare urti e collisioniper lavorare in condizioni ottimali;per ridurre il rischio di infortuni provocati da investimenti o dalla caduta dall’alto di merce o materiali.Il datore di lavoro deve assicurarsi che gli operatori della piattaforma a pantografo abbianoper utilizzarla in modo corretto. Anche la formazione e l’aggiornamento delle competenze sono importanti per insegnare loro tutte le funzioni dei nuovi macchinari, deie delleIn generale, inoltre, tutti i lavoratori del magazzino devonoper ridurre i rischi di infortuni più comuni (fulminazione, ribaltamento, caduta dall’alto, schiacciamento, collisioni, incendi e così via).Prima di procedere all’utilizzo di una piattaforma elevatrice a pantografo, è opportunoin magazzino ponendosi le seguenti domande:- quale tipologia di piattaforma elevatrice è più adatta al lavoro?- È necessario lavorare ad altezze considerevoli o il lavoro può essere svolto anche a terra in modo più sicuro?- Quali procedure di lavoro, di sicurezza e di emergenza bisogna applicare?- Quali precauzioni bisogna prendere per ridurre il rischio di infortunio sul lavoro?Seguendo queste buone pratiche di sicurezza sul lavoro, è possibile ridurre in modo notevole la probabilità di incidenti in magazzino. Rispettare le regole è fondamentale, sia per gli operatori sia per i datori di lavoro che hanno il dovere di fornireI vari modelli di piattaforma elevatrice a pantografo progettati da Armo Spa rispettano lache specifica tutte le misure tecniche appropriate per ridurre ed eliminare i rischi collegati all’utilizzo dei macchinari di sollevamento. Sin dal 1972, l’azienda presta molta attenzione al tema della sicurezza realizzandoconGrazie ai diversi modelli di piattaforma elevatrice a pantografo, Armo Spa assicura, anche per la movimentazione di carichi pesanti a grandi altezze. Le tecnologie all’avanguardia e la progettazione dei macchinari secondo le specifiche esigenze del cliente, consentendo agli operatori di. - (PRIMAPRESS)