Normativa sul CBD in Italia e in Europa

(PRIMAPRESS) -Sappiamo bene che parlare disignifica affrontare un argomento spinoso, a volte addirittura tabù, dove a far da padrone è spesso il pregiudizio e la cattiva informazione. La Cannabis, in realtà, è una pianta che ha accompagnato per secoli la storia dell'uomo e solo alla fine dell'800 è stata giudicata pericolosa per la salute, per i suoi utilizzi come pianta della droga. Eppure la cannabis ha tantee la canapa era utilizzata per ottenere ottimi tessuti, il cordame più resistente per le navi, e per tanti altri usi che non erano certo ricreativi. In questo articolo vedremo come negli ultimi anni si è tornati ad usare la cannabis, perché è una pianta dalle grandied anche lasta prendendo atto che non è solo la pianta del fumo. Per saperne di più puoi comunque consultare anche questo articolo Partiamo da una differenza tra lae la. La cannabis nelle sue inflorescenze e nelle foglie, a seconda della specie che si coltiva, può contenere più o meno, cioè la sostanza psicotropa tuttora vietata in quasi tutta Europa, Italia compresa. Oppure può contenerein prevalenza, con una minima percentuale di THC o nulla, ed in questo caso parliamo di cannabis light. Di quest'ultima è permessa sia la coltivazione che la vendita in quasi tutta la UE. Il CBD ha le stesse proprietà del THC, con la differenza che. In pratica non è una droga.Non solo, ma numerosi studi e ricerche medico scientifiche sostengono che ilapporti numerosi effetti, praticamente quasi senza controindicazioni, data l'assenza del THC. Tutti i Paesi del mondo, quindi, stanno aggiornando le proprie legislazioni, adottando una linea meno intransigente, per favorire invece ile dei prodotti derivati. Negli shop online , ma anche in quelli che hanno aperto in varie città d'Europa, è possibile acquistare canapa light , seguendo alcune regole. seguendo alcune regole.Ilsembrerebbe averecontro lo stress, inoltre avrebbe funzioni, aiutandoci a guarire più velocemente. Avrebbe anche. Si presenta sotto svariate forme, ad esempioha numerosi impieghi: dalle ricette dell'alimentazione quotidiana ad olio da massaggi, per migliorare la tonicità dei muscoli dopo un duro allenamento.In quasi tutti i paesi aderenti all', i prodotti a base di CBD, anche nel settore alimentare, sono stati resi. Per capire il perché di questo cambiamento, partiamo dal gennaio del 2019, mese cruciale perché l'(OMS) ha deciso di rimuovere dall'elenco delle sostanze dannose la Cannabis. Inoltre, aveva già sostenuto l'inserimento di alcune preparazioni farmaceutiche a base di Cannabis nella tabella III della convenzione unica sulle sostanze stupefacenti. La tabella III elenca le.A ruota, sempre nel gennaio 2019, la(EFSA), l'equivalente nell'Unione della famosa Food and Drug Administration americana, ha inserito nella lista di sostanze considerate, i prodotti alimentari a base di CBD. Questo orientamento è proseguito. Alla fine del 2002, l'ONU ha deciso diper la salute dell'uomo, rimuovendola dall'elenco della tabella IV della già citata convenzione unica degli stupefacenti risalente al 1961. A votare a favore, tutti gli stati membri della UE, ad eccezione dell'Ungheria. Questo a livello internazionale.In, lo ricordiamo, la legge da qualche anno consente di coltivare varietà di canapa certificate a livello europeo.Riassumendo molto grossolanamente, si tratta della canapa light le cui inflorescenze e foglie sonoma poverissime di THC, consentito nella misura massima dello. I prodotti a base di CBD sono perciò liberamente vendibili nel nostro paese, a patto che la filiera sia tracciata, cioè si sappia da dove arrivi la canapa con cui sono stati realizzati i prodotti a base di CBD.Gli amanti della piena liberalizzazione dei prodotti a base di CBD devono avere un po' di pazienza. La, infatti, con una clamorosa sentenza, ha stabilito che "Uno stato membro non può vietare la commercializzazione del CBD, legalmente prodotto in un altro Stato membro, nel momento in cui questo sia estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza e non soltanto dai suoi semi e dalle sue fibre". In sostanza,. Perciò, rivolgendovi a uno shop online come, troverete prodotti certificati e di qualità.