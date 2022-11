Natale 2022 alle porte: idee, ricette e abbinamenti wine & food per il menù della Vigilia

(PRIMAPRESS) - MILANO - Si avvicina il Natale e dunque si inizia a pensare ai preparativi per il cenone della Vigilia. Un momento di fondamentale importanza, che ovviamente richiede tutte le attenzioni del mondo. Partirà dunque la consueta "caccia alle ricette", con l'obiettivo di creare un menu che sia sì fedele alle tradizioni, ma anche originale e con quel sapore di novità che un po' tutti sperano sempre di ottenere. Vediamo dunque di scoprire insieme alcune idee, ricette e abbinamenti wine & food per il menù della vigilia.La cena della Vigilia è uno dei momenti più importanti e attesi dell'anno. Un modo, quasi un rito, per condividere con amici e parenti tutte le emozioni che questo periodo porta con sé. Allora si capisce perché il rispetto delle tradizioni culinarie diventa altrettanto fondamentale, e qui si parla ad esempio del consumo del pesce il 24 Dicembre.Perché si mangia pesce il alla Vigilia di Natale ? La risposta non è scontata. Erroneamente si pensa che sia un precetto cristiano (la rinuncia alla carne durante il digiuno), ma in realtà questa tradizione ha un'origine prettamente popolare. Chi ama rispettare questa tradizione, dunque, vorrà sicuramente trovare alcune ricette a base di pesce per il cenone del 24 dicembre, ma innanzitutto si deve ricercare il massimo della qualità nelle materie prime. Per ottenere una portata gustosa e capace di soddisfare i gusti di tutti gli invitati al cenone di Natale, dunque, bisogna assicurarsi di acquistare un prodotto fresco e di qualità. A tal riguardo, si può fare riferimento ai vari tipi di pesce proposti da bennet ad esempio, scegliendo l’ingrediente necessario per realizzare un primo o un secondo tipico natalizio. Se si parla delle ricette, ecco alcune idee come le polpette di salmone e patate, le girelle con gamberi e rucola e infine i classici gamberetti con salsa rosa.Chi desidera trovare qualche idea interessante e tradizionale per il menu di Natale, può pensare ad alcune soluzioni come la classica insalata russa. Questa portata si abbina alla perfezione ad un ottimo Pinot grigio del Friuli, mentre un altro piatto come il panettone gastronomico si sposa a meraviglia con un Brut.Si prosegue citando un must che a Natale non manca quasi mai, ovvero i classicissimi tortellini in brodo, che possono essere abbinati ad un Sangiovese. Il cappone ripieno, invece, può essere impreziosito con un abbinamento con un Valpolicella Superiore, mentre il cotechino in crosta può essere abbinato con un vino Barbera. Altre portate eccezionali per la cena del 24 dicembre sono il baccalà fritto e il capitone in umido, da abbinare ad un Verdicchio. - (PRIMAPRESS)