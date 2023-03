Miopia in crescita tra i giovani: cause e rimedi

(PRIMAPRESS) - MILANO - Alcune recenti rilevazioni hanno sottolineato un dato preoccupante: la miopia è in crescita tra i giovani. Si tratta di uno dei tanti riflessi della società moderna, sempre più abituata ad abusare dei computer e degli smartphone e a vivere al chiuso.Oggi i giovanissimi hanno più probabilità di soffrire di miopia rispetto al passato, proprio per via del fatto che spesso non conducono una vita sana, eccedendo con l'utilizzo delle tecnologie e rinunciando alle attività all'aria aperta. Si tratta di un tema delicato, che merita un doveroso approfondimento.Se si valuta la situazione italiana, i dati rivelano come nella Penisola si trovino circa 15 milioni di persone miopi, con un tasso d'incidenza in forte aumento soprattutto tra i giovani e i giovanissimi. Anche in quest’ultimo caso, i numeri sono allarmanti: stando alle ultime rilevazioni, il 20% dei ragazzi inizia a soffrire di questo disturbo entro i 15 anni d'età.Se invece si allarga il discorso e si osservano i dati raccolti dall'OMS, la situazione è ancora più preoccupante. Nello specifico, al mondo sono presenti oltre 217 milioni di soggetti ipovedenti, per un totale di 253 milioni, se si considerano i disabili visivi nella loro totalità. Inoltre, le prospettive per il futuro sono molto negative: in base alle proiezioni dell'OMS , infatti, se si prosegue con questo ritmo entro il 2050 il 50% della popolazione mondiale soffrirà di miopia.Altri dati da sottolineare? Il tasso di incidenza della miopia entro i 9 anni è aumentato del 12%, del 18% entro i 15 anni e addirittura del 24% quando si arriva in età adulta.Quali sono i consigli che i genitori dovrebbero accettare, per evitare questa situazione? Spingere i bambini a trascorrere almeno 1 ora al giorno all'aria aperta e limitare l'uso di smartphone e computer, tenendo comunque i monitor e i display ad una distanza minima di 30 centimetri dagli occhi.A questi consigli, si aggiunge un ulteriore suggerimento ai genitori dei giovani che soffrono di miopia, ovvero portare il proprio figlio da un oculista per una visita specialistica, così da poter valutare soluzioni come le lenti a contatto e gli occhiali da vista recandosi poi in un negozio di ottica.In questo modo si avrà l’occasione di scegliere il modello di occhiali che più piace e anche le lenti più adatte ai problemi di vista del bambino. Infatti, non tutti sanno che esistono sul mercato una vasta gamma di lenti da vista, come quelle di Essilor , ad esempio, che aiutano a controllare e a correggere la miopia. Questo noto brand, comunque, non offre soluzioni solo per i miopi: presenta, infatti, diversi tipi di lenti da vista che possono proteggere tutti coloro che soffrono di problemi agli occhi. Ciò è dovuto ai grandi passi in avanti fatti dai produttori, in grado di sviluppare lenti sempre più evolute.Infine, c’è anche un’altra soluzione che può essere adottata, come nel caso del tradizionale intervento di correzione tramite il laser, un’opzione sicuramente più invasiva rispetto a quelle sopracitate. - (PRIMAPRESS)