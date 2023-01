Mercato dei condensatori in corrente continua ad alta tensione (HVDC) in crescita fino al 2030: analisi e impatto

(PRIMAPRESS) - ROMA - Isono componenti elettronici presenti nella maggior parte di applicazioni e dispositivi elettrici utilizzati dalla società moderna che richiedono una velocità di carica e un sistema di stoccaggio dell’energia più efficiente rispetto alle tradizionali batterie.sono componenti elettronici che accumulano l’energia prodotta dai dispositivi elettrici tra due strati di materiale differente in base al tipo di condensatore, separati da uno strato isolante.Prima di acquistare condensatori elettrolitici online è bene sapere chedi condensatore si realizza in base a una, caratterizzata da una determinata forma, materiali e dimensione che permettono al componente di essere introdotto in specifici campi di applicazione.Prima di soffermarsi sulla tipologia più utilizzata, è importante specificare che oltre ai condensatori elettrolitici ci sono altre tipologie come ilo a film plastico, nel primo caso ci riferiamo a un sistema diche si ottiene avvolgendo insieme due sottili lamine metalliche separate da un film plastico altrettanto sottile. Si tratta di un sistema dicon elevate capacità per trattenere e rilasciare energia elettrica., invece, sono sistemi dotati di pellicole che svolgono il ruolo dielettrico e sono in grado di resistere a una tensione abbastanza elevata, per questo motivo sono prevalentemente utilizzati neio per applicazioni speciali.Tuttavia, come anticipato, tra leutilizzate nella società moderna troviamo iche permettono di immagazzrispetto alle due categorie descritte in precedenza. Questa tipologia di condensatore si trova sul mercato anche sotto la categoria di “”, perché si compone di due elettrodi e uno strato di ossido che funge da isolante.Il secondo elettrodo, definito come “” è costituito da un(elettrolita) che svolge il ruolo di conduttore. Lepossono essere realizzate, dunque, da diverse tipologie di materiali, tra cui ilSecondo il rapporto pubblicato dalla società di ricerca statunitense Allied Market Research, intitolato “High Voltage Direct Current (HVDC) Capacitor Market By Type”, che prende in esame la produzione e la vendita delle diverse tipologie di condensatore, la tecnologia e la tipologia di installazione di queste componenti, si prevede un notevolefino alLe principali tipologie di condensatori presi in esame sono:- Condensatore a- Condensatorein alluminio;- Condensatore- Condensatore- Condensatore inricostituita;- Condensatore inDurante lagli impianti didel settore sono stati temporaneamentecome tutti gli altri settori industriali del mondo a causa dell'indisponibilità di forza lavoro, ma anche della carenza di materie prime e dell'interruzione della catena di approvvigionamento. Quando il mercato globale è stato riavviato si è assistito ad ungrazie alle nuove strategie di risposta rapida adottate dalle imprese.Le prospettive di mercato deientro ilraggiungerà il valore di circa, con una crescita CAGR del, questo perché è prevista un aumento crescente della domanda per migliorare l'infrastruttura di rete per aumentare l'accessibilità all'elettricità durante il periodo di previsione. Altri fattori che incidono fortemente sulla crescita di questo mercato sono l’adozione di condensatori ad alta tensione nella trasmissione ad altissima tensione (EHV) e la crescente industrializzazione. - (PRIMAPRESS)