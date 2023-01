Lotteria Italia: tutto sull’estrazione finale del 6 gennaio

(PRIMAPRESS) - ROMA - C’è un evento che è ormai da tanti anni una sorta di rito, per gli italiani: l’, un vero e proprio simbolo culturale nel Belpaese. Come tutti gli anni, una partnership cominciata tanti anni fa, esattamente nel 1957/1958. La trasmissione abbinata era una delle più popolari del momento, ovvero Canzonissima, e il primo premio ammontava a 100.000.000 lire. Quest’anno sarà possibile seguire dal vivo l’ estrazione finale Lotteria Italia durante i Soliti Ignoti - Il ritorno , come sempre il giorno dell’Epifania e in prima serata su Rai 1. Il valore del premio più alto è pari a, ma vi sono altri, di valore inferiore al primo certamente ma non per questo meno accattivanti. I biglietti fortunati verranno anch’essi annunciati in diretta tv durante l’estrazione del 6 gennaio.Non è la prima volta che la Lotteria Italia si trova abbinata ai Soliti Ignoti. Ciò si verifica, anno in cui Amadeus ha preso le redini del programma succedendo a un altro conduttore molto amato: Fabrizio Frizzi, tristemente scomparso il 26 marzo 2018.Amadeus è ormai presentatore fisso del game show , una trasmissione che l’ha reso particolarmente popolare e gli ha aperto le porte a un’altra conduzione illustre: quella del, alla cui guida è presente dal 2020; è stato confermato fino al 2024. Tornando alla Lotteria Italia, quest’anno la sua estrazione finale sarà al centro della puntata serale del programma campione d’ascolti di Rai Uno. Se l’importo del primo premio appare ormai stabile da tempo, ricordiamo che attualmente è di 5.000.000€, glivariano di volta in volta. A definirli è una commissione apposita a seconda dei guadagni realizzati con la vendita complessiva dei biglietti: più alti sono i proventi, maggiori le cifre assegnate a tali vincite. La loro entità verrà resa nota una volta avvenuta la delibera attraverso apposita, l’organo competente per tutto ciò che ruota intorno alle lotterie istantanee. Pertanto, è possibile. Coloro che hanno provveduto entro il 15 dicembre 2022 hanno avuto modo di partecipare alletrasmesse in diretta durante un’altra trasmissione molto amata della rete ammiraglia della tv nazionale : È sempre mezzogiorno!, un programma condotto da Antonella Clerici.E se non seguo l’estrazione finale della Lotteria Italia in diretta in tv, come faccio a conoscere i risultati? È una domanda che si fanno molti italiani, sulla quale possiamo rassicurare: sono diversi i modi con cui verificare se si è vinto. Tenendo presente che è possibile rivivere il magico momento dell’estrazione riguardando la trasmissione in streaming tramite l’applicazione RaiPlay, le comunicazioni verranno date sia, ma anche dalle più importanti testate nazionali, cartacee e online. Si può inoltre verificare con facilità attraverso l’applicazione, scaricabile sia da circuito iOS che Android. Le stesse procedure valgono per il controllo delle estrazioni giornaliere.- (PRIMAPRESS)