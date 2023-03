Lenti antiriflesso: ecco cosa sono e come ci aiutano a rilassare gli occhi

(PRIMAPRESS) - MILANO - Nel momento in cui si vanno a comprare dei nuovi occhiali da vista, possono essere proposti dei trattamenti specifici per migliorarne le prestazioni. Tra i marchi migliori sul mercato, ad esempio il noto brand Essilor offre Crizal come trattamento lenti antiriflesso. Si tratta di un prodotto che, oltre a proteggere gli occhi, andrà a preservare anche le lenti, poiché permetterà di renderle resistenti ai graffi. Ma cosa sono esattamente le lenti antiriflesso e come ci possono aiutare a rilassare gli occhi? Scopriamolo insieme.Il trattamento antiriflesso consiste nell'applicare una speciale pellicola alla lente degli occhiali, sia da vista sia da sole. Lo scopo di questa tecnologia, come spiega il suo stesso nome, è il seguente: ridurre i rischi causati dall'abbagliamento provocato dalla luce solare o artificiale. Il sistema prevede un vantaggio notevole: la pellicola, infatti, consente alla luce di attraversare la lente filtrandola da ogni possibile fonte di alterazione, così da abbattere il rischio di contaminare ciò che vediamo con le riflessioni. Pur esistendo svariati trattamenti antiriflesso, in genere la pellicola prevede l'utilizzo di un mix di composti, come l'ossido di zirconio e il fluoruro di magnesio. Nello specifico, queste sostanze vengono alternate così da creare diversi strati sovrapposti.In primo luogo, le lenti antiriflesso permettono di migliorare notevolmente la qualità di vita, preservando la salute dei nostri occhi, in molte situazioni diverse. Ad esempio, quando si guida, oppure quando ci si siede di fronte alla TV o al monitor del computer. Grazie alla riduzione dei riflessi e degli abbagliamenti, gli occhi fanno meno fatica, subiscono uno stress inferiore e dunque riescono a rilassarsi di più, fornendo immagini più chiare. In altre parole, il trattamento antiriflesso non solo migliora la qualità di queste ultime, ma permette anche di potenziare la propria capacità di messa a fuoco. Poi, va anche sottolineato che tali trattamenti consentono di ridurre le cosiddette immagini fantasma, e riescono addirittura a migliorare l'effetto estetico delle lenti, rendendole più trasparenti.Come anticipato poco sopra, la tecnologia antiriflesso diventa un must alla guida, soprattutto quando si usa l'auto di giorno. Non a caso, gli strati applicati alle lenti consentono di ridurre il rischio di abbagliamento solare e i possibili riflessi. Tali lenti risultano fondamentali per la sicurezza non solo di giorno, ma anche quando si guida in condizioni di scarsa luminosità. Infatti, sono decisive anche per smorzare l'abbagliamento causato dai fari delle altre vetture, aumentando il contrasto e migliorando la percezione delle immagini. Come se non bastasse già questo, i trattamenti antiriflesso di ultima generazione aggiungono alle lenti anche un filtro che protegge dai raggi ultravioletti del sole. Si tratta di un ulteriore extra che può essere richiesto alle aziende di settore, quando si applica il trattamento alle proprie lenti. - (PRIMAPRESS)