iSwiss punta alla sinergia tra fintech e criptovalute, rivoluzionando il vecchio sistema bancario

(PRIMAPRESS) - MILANO - La human financial technology di Aleo Christopher, manager e Amministratore Delegato della deposit company iSwiss, mette in connessione soluzioni di pagamento e criptovalute.Aleo Christopher, brillante manager finanziario e Amministratore Delegato della deposit company iSwiss, ci offre la sua visione della rivoluzione del sistema finanziario. Con uno sguardo analitico e partecipe, ci racconta le trasformazioni in atto e le prospettive future. Sebbene il settore bancario sia pervaso da molteplici trasformazioni di fondo, iniziate già da decenni e che abbiamo avuto modo di analizzare e valutare, la vera grande rivoluzione sarebbe quella nata dall'idea di iSwiss:«iSwiss è tra le prime fintech ad integrare i portafogli in euro e franchi svizzeri con le criptovalute. In partnership con ShareCoin , un exchange, abbiamo sviluppato un sistema di transazioni gratuite ed immediate in criptovalute che, in questo modo, possono essere utilizzate, tra i nostri clienti, anche come forma di pagamento. D’altro canto offriamo, ai nostri clienti, carte di credito con cui possono pagare in criptovaluta. Stiamo lavorando per sviluppare anche appositi servizi per i merchant. Il mondo cambia, anche i servizi finanziari devono stare al passo».Secondo Aleo Christopher sta emergendo con prepotenza un sistema finanziario innovativo, immediato e fondato sui rapporti umani, che spinge al cambiamento anche il sistema bancario tradizionale. iSwiss, la società di deposito attiva nel settore di Fintech e DeFi, è proiettata e proiettante verso cambiamenti sbalorditivi. Le sue prospettive e obiettivi sono guidati dalla next generation e fondati sul concetto di semplicità e affidabilità tecnologica:«iSwiss nasce dall’idea di rendere facile ed economico il settore bancario, unito all’affidabilità di una solida realtà Svizzera. Aprire un conto corrente, deve essere semplice ed immediato e il rapporto con il Cliente deve essere personalizzato. Una delle pecche delle fintech è l’eccessiva spersonalizzazione dei servizi online. Il cliente può trovarsi il conto bloccato perché qualche algoritmo ha ritenuto “sospetta” l’operazione compiuta, e poi viene indirizzato a parlare con dei bot automatici. Parlare con degli esseri umani, nelle fintech, è una chimera e rappresenta il più grande limite rispetto al sistema bancario tradizionale».iSwiss è, senza ombra di dubbio, tra le più importanti deposit company del settore. Tra i punti distintivi della sua strategia c’è l’incontro tra fintech e criptovalute, che sta seriamente mutando e migliorando il sistema bancario tradizionale, ormai annoso e obsoleto:«Le banche, per effettuare i bonifici internazionali, utilizzano ancora il sistema RING progettato nel 1970 e che Visa e Mastercard applicano margini di utile del 80% su ogni commissione. Le rendite di posizione sono finite ma il sistema finanziario tradizionale fa fatica ad accorgersene, fa business as usual. L’alternativa che stanno provando è demonizzare le criptovalute paventando rischi di riciclaggio senza dire che la moneta più utilizzata per il riciclaggio è il dollaro americano».Aleo Christopher prende parte al cambiamento e volge lo sguardo verso il futuro. A suo dire, il progetto di iSwiss sta cambiando in maniera non indifferente le modalità di gestione delle transazioni bancarie, garantendo ai clienti un servizio trasparente e a costi esigui. - (PRIMAPRESS)