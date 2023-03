I Flexible benefit: la nuova era del welfare aziendale

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'obiettivo principale di ogni azienda è quello di, un luogo dove i dipendenti si sentano a proprio agio e possano lavorare utilizzando a pieno le proprie possibilità. Nel proprio piano dil'azienda può usufruire dei, cioè dei benefit flessibili di cui ogni dipendente può godere per avere possibilità di crescere e migliorare.Per ottenere il massimo del rendimento da ogni dipendente, l'azienda può mettere a disposizione di essi dei beni o servizi atti ad aumentare il potere d'acquisto del dipendente e a rendere migliore la qualità della loro vita. I flexible benefit rappresentano, appunto, tutti quei mezzi, oltre alla retribuzione mensile, che contribuiscono a rendere le ore trascorse al lavoro qualcosa di più interessante e meno faticoso. Per quale motivo? La risposta è presto detta: infatti, mediante corsi di lingua, corsi di previdenza complementare o borse di studio, il lavoratore hae il posto di lavoro diventa il luogo perfetto, quello dove chiunque vorrebbe lavorare. Ma c'è dell'altro: infatti, grazie ai flexible benefit, ogni talento lavorativo verrebbe preservato, evitando che si guardi altrove, e avrebbe a disposizione una somma da spendere liberamente.Comprendere al meglio i bisogni e le esigenze di ogni lavoratore è il fine principale di ogni azienda; pertanto, iin questione rappresentano la maniera più efficiente per migliorare la qualità della vita, non solo del lavoratore, ma anche della sua famiglia.Borse di studio per i figli, corsi di lingua o di formazione, polizze sanitarie, abbonamenti per i cinema o teatri e per i mezzi pubblici: sono questi ipiù utilizzati dalle aziende che ne usufruiscono, oltre ai viaggi e ai corsi per palestre. Andare a lavorare spesso costa fatica, e recarsi nella propria azienda, talora, può rappresentare un grande motivo di insoddisfazione: in questa maniera, invece, il lavoratore è più gratificato, perché, oltre a percepire lo stipendio, può usufruire di tanti servizi che rendono il lavoro più piacevole. Recarsi al lavoro con la consapevolezza di poter fare affidamento su un'area creativa o su unaè il sistema migliore per ottenere prestazioni eccellenti e maggiore produttività.Nel momento in cui il datore di lavoro decide di integrare nel suo piano di welfare i flexible benefit, li può predisporre per tutti i dipendenti, sia per chi ha tanti anni di esperienza alle spalle che per chi è un nuovo assunto. Tutti i dipendenti hanno, altresì, la possibilità di poter scegliere quale sia, anche in virtù dell'importo erogato. I benefit possono essere concessi tramite l'o mediantee possono essere definiti come una sorta di “, proprio grazie alla libertà di scelta di cui ogni dipendente dispone.Anche i buoni pasto possono essere inseriti tra i flexible benefit e possono essere scelti dall'impiegato nei limiti previsti per persona, cioè 4€ in formato cartaceo e 8€ in formato digitale.I flexible benefit rappresentano una grande opportunità per l'azienda e i lavoratori e l'auspicio è quello che sempre più imprese ne facciano uso in modo da rendere la vita lavorativa più serena e produttiva, un modo per crescere e migliorare insieme traendo numerosi vantaggi. - (PRIMAPRESS)