GoDaddy School of Digital 2021: il settimo appuntamento è su "GDPR e sicurezza: istruzioni per le attività online"

(PRIMAPRESS) - MILANO - Protezione dei dati e privacy: ci pensa GoDaddy! È in programma infatti per il prossimo 6 ottobre, alle 17, il settimo appuntamento con la lezione della GoDaddy School of Digital 2021, dedicata principalmente a chi ha una micro o piccola impresa e vuole garantire la massima protezione dei dati e la privacy dei propri clienti online. Con Federica De Stefani, avvocato, docente universitario e autrice di pubblicazioni giuridiche, si affronterà infatti il tema del GDPR e della sicurezza per le attività online.Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicato dal 25 maggio 2018, è un testo fondamentale per le aziende che gestiscono ogni tipo di dato personale, come, per esempio, i dati dei clienti o dei dipendenti.Conoscere il GDPR e la sua applicazione, oltre alle basi della Cybersecurity, è oggi assolutamente fondamentale per adottare le misure di sicurezza adeguate per proteggere la propria impresa e i propri clienti riuscendo a garantire la massima privacy.Il GDPR, (dall'inglese General Data Protection Regulation, ndr ) è un regolamento europeo che disciplina il modo in cui le aziende e le altre organizzazioni trattano i dati personali. È il provvedimento più significativo degli ultimi 20 anni in materia di protezione dei dati e ha implicazioni importanti per qualsiasi organizzazione al mondo che si rivolga ai cittadini dell'Unione Europea. La legislazione punta a dare a ogni individuo il controllo sull’utilizzo dei propri dati, tutelando “i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche”: con questa finalità, stabilisce requisiti precisi e rigorosi per il trattamento dei dati, la trasparenza, la documentazione da produrre e conservare e il consenso degli utenti.Durante la lezione “GDPR e sicurezza: istruzioni per le attività online” di GoDaddy, saranno approfonditi i temi principali, tra cui: - GDPR: presupposti, principi e applicazioni pratiche- Cybersecurity: che cos'è e come deve essere intesa- Misure di sicurezza- Protezione da frodi e attacchi hacker- Policy aziendaliPresente all'evento anche l’influencer Angelo Greco, avvocato e direttore del portale web di successo LaLeggePerTutti.it, specializzato nell’informazione giuridica per cittadini e aziende.L'appuntamento è per il 6 ottobre alle ore 17.00 sulla pagina Facebook di GoDaddy. Ma non finisce qui! Nelle prossime lezioni tante novità e soprattutto interessanti spunti per gestire e far crescere la propria impresa online.Per restare aggiornati sui prossimi appuntamenti seguite i canali social di GoDaddy, Facebook, Twitter e Instagram.- (PRIMAPRESS)