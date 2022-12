FXORO: ecco come funziona e i mercati disponibili

(PRIMAPRESS) - MILANO - La rete è piena di proposte per investimenti di vario genere, tra prodotti finanziari derivati, criptovalute, compravendita e quote di fondi comuni di investimento. A offrire questo tipo di servizio sono le stesse banche e le società di gestione del credito e negli ultimi anni anche società di brokeraggio propongono questo tipo di opzione, direttamente online. Scegliere la piattaforma da utilizzare sta diventando sempre più complesso, per fortuna ci sono le recensioni, altrimenti solo per comprendere l’offerta disponibile ci vorrebbero vari giorni di attenta analisi. Sotto questo punto di vista le recensioni su FXORO risultano particolarmente utili, perché consentono di ottenere informazioni sulla piattaforma di trading in modo rapido e completo.



Le recensioni su FXORO

Le recensioni risultano particolarmente utili per il trader, sia quello alle prime armi che per l’esperto. Offrono infatti una panoramica chiara e veloce da valutare sulle offerte di un singolo broker. La piattaforma proposta da FXORO è MetaTrader4, spesso indicata con l’acronimo MT4; si tratta di uno strumento molto semplice da utilizzare, adatto anche agli speculatori alle prime armi. Offre al proprio interno anche validi strumenti di analisi dei mercati, che aiutano nelle singole speculazioni. Gli asset proposti da FXORO sono vari, le speculazioni si basano ad oggi sui CFD sul Forex, sui titoli azionari, indici di borsa, materie prime, criptovalute ed ETF. Già dalle recensioni è però possibile conoscere le prospettive future di FXORO, che intende aggiungere alle proposte di investimento anche la compravendita di titoli azionari. Chi ha già utilizzato gli strumenti proposti da questo broker dichiara di aver particolarmente apprezzato gli strumenti aggiuntivi, che permettono di effettuare una rapida analisi dei mercati e di valutare le speculazioni più interessanti del momento. Come fanno anche altri broker, FXORO propone ai propri clienti anche validi supporti formativi, che consentono di conoscere a fondo il mondo del trading online.



Una parola in più sulla sicurezza

Molti tra coloro che non utilizzano vari servizi online lo fanno perché temono di essere preda dei truffatori. Questo è ancora più vero se si tratta di servizi finanziari, di qualsiasi genere. Per altro è bene evidenziare come le truffe, sia per i servizi bancari che per quelli speculativi, sono purtroppo all’ordine del giorno. Chi si avvicina a questo ambito deve quindi essere preparato, in modo da avere la certezza di rivolgersi a siti affidabili, certificati e autorizzati. In Italia la Consob è l’autorità che si occupa della vigilanza sulle proposte finanziarie online. FXORO è regolamentato dalla Cysec, qualsiasi recensione riporta questo importante dato. Sul sito è possibile trovare tutte le informazioni necessarie per verificare l’affidabilità degli strumenti proposti per il trading online. Ricordiamo che volendo è possibile anche verificare le credenziali della società che gestisce il sito, attraverso gli ausili proposti dalla Consob. Come da regolamento europeo FXORO pubblica sulle pagine online anche tutte le avvertenze riguardanti il rischio insito nell’attività di trading.



Le classifiche dei siti di trading

Molti portali dedicati al trading online hanno l'abitudine di stilare delle classifiche dei vari siti di brokeraggio. Non che tali classifiche siano stilate in maniera non corretta; è bene però sempre valutare quali siano i criteri che permettono di mettere in fila le varie proposte, dalla migliore alla "peggiore". Potrebbe trattarsi infatti di caratteristiche che al singolo non interessano in maniera particolare, quindi le informazioni potrebbero risultare fuorvianti. Non esiste un sito di trading, o di speculazione finanziaria in genere, migliore di tutti gli altri. In particolare FXORO propone strumenti utili per i trader che si sono da poco avvicinati al mondo delle speculazioni online; allo stesso tempo sono molte le recensioni che dimostrano la validità di tali strumenti anche per gli esperti del settore.