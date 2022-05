Ecco il nuovo sito web di Farmaglobo

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Farmaglobo lancia il nuovo sito web farmaglobo.it completamente rinnovato nell’aspetto e con tante novità e vantaggi per gli utenti Farmaglobo, realtà che opera online dal 2016, con il suo e-commerce di prodotti cosmetici, per l’igiene, integratori, farmaci da banco, ha deciso di cambiare volto con un nuovo sito dalla grafica molto più pulita e dalle funzionalità più performanti e tanti nuovi contenuti e sezioni imperdibili per tutti i clienti. L’obiettivo che da sempre accompagna l’azienda è quello di proporre i prodotti dei migliori marchi a prezzi vantaggiosi, garantendo in ogni istante. Ed è proprio da questi due valori che parte l’idea che c’è dietro il nuovo sito web, che vuole essere all’avanguardia ma allo stesso tempo intuitivo e dalla facile usabilità per tutti gli utenti. Ridisegnato e progettato da AV Communication , agenzia di marketing e comunicazione che affianca i propri clienti in un percorso di digitalizzazione completo, il sito è parte di un progetto di comunicazione molto più ampio. Tra le diverse novità presenti sul portale, la prima a saltare all’occhio è la nuova veste grafica, con colori accesi e illustrazioni, pensate per rappresentare al meglio la nuova identità della farmacia. Le pagine prodotto sono state rese ancora più esaustive e ricche di informazioni, in modo da far sentire il cliente guidato in ciascuna fase del suo percorso di acquisto. Un’altra importante novità dal punto di vista dell’utente è l’implementazione dei, ciascuno pensato per rispondere alle esigenze di target specifici: mamme alle prime armi, appassionati di fitness, donne in menopausa, e tanto altro. Basterà selezionare l’alternativa più affine ai propri bisogni e al suo interno ci saranno tutti i prodotti consigliati dagli esperti Farmaglobo. Il, dedicato ai clienti più fedeli, acquisisce una veste del tutto nuova, per ogni importo speso sarà possibile accumulare dei punti che rappresenteranno uno sconto sulla cifra totale di ciascun acquisto. Tra le novità in programma c’è il, un assistente virtuale, pronto a rispondere a qualsiasi domanda o curiosità e a seguire gli utenti durante tutta la fase di pre e post vendita. Una nuova immagine ma lo stesso obiettivo di sempre: riuscire a rispondere a tutte le esigenze dei clienti - (PRIMAPRESS)