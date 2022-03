Ecco come si esegue un trasloco perfetto

(PRIMAPRESS) - ROMA - Cambiare casa segna sempre l'inizio di una nuova avventura e rappresenta un passaggio della vita molto emozionante. Lo stesso non si può dire per il trasloco, che per molti rappresenta davvero un ostacolo insormontabile, perché si pensa sin da subito all'enorme lavoro che si dovrà fare. In realtà, traslocare può rivelarsi più facile di quanto si pensi, basterà soltanto applicare poche e semplici regole.Anche se può sembrare un'impresa ardua, traslocare può rivelarsi addirittura vantaggioso. In ogni casa si accumulano sempre tanti oggetti che, un pò per noia e un pò per un legame affettivo, si fa fatica a mettere via. Il trasloco può diventare l'alleato ideale per eliminare tutte quelle cose superflue di cui non si ha reale bisogno, a cominciare dai vestiti, soprammobili, elementi di arredo ormai datati e perfino giochi e culle nel caso si abbiano dei bimbi ormai cresciutelli. Una volta fatta la cernita delle cose da voler portare nella nuova abitazione, ci si dovrà rifornire di tanti scatoloni, necessari per contenere ed imballare ogni oggetto, dal più delicato e fragile al più ingombrante. L'importante è ricordarsi di segnare ogni scatola per avere ben chiaro il suo contenuto e fare in modo che sia smistata nella stanza giusta, evitando inutili ingombri che generano solo caos e confusione. Se non si vuole incorrere nel pericolo di rompere qualche oggetto delicato, è necessario munirsi di un rullo di carta imbottita che garantisce una maggiore protezione degli oggetti, soprattutto durante la fase di trasporto. Per fare tutto questo occorre molto tempo e quindi è consigliabile iniziare almeno tre settimane prima del giorno effettivo di trasloco. Di fondamentale importanza, per evitare sprechi, è svuotare il più possibile il freezer, almeno due giorni prima di traslocare, per evitare che i cibi acquistati vadano perduti.Quando si fa un trasloco, si può decidere di affidarsi al "fai da te", ma questo comporta un carico aggiuntivo di fatica e di stress, in quanto si dovrà avere cura di smontare i propri mobili, affittare un furgone per il trasporto e contare di dover effettuare ripetuti viaggi per riuscire a portare tutto il necessario nella nuova abitazione. Qualora, invece, si decida di avvalersi di aiuti di esperti nel settore, come nel caso dei servizi offerti da traslochi24.it , si avrà il vantaggio di disporre di personale qualificato capaci di occuparsi di caricare tutti i propri beni, evitando grandi sforzi. Affidarsi a questo portale significa pianificare il proprio trasloco avvalendosi delle migliori ditte di trasporto, calcolando anche il costo del trasloco , e scegliere quello che meglio conviene alle proprie esigenze e al proprio budget. Si avrà, dunque, modo di organizzare il lavoro avendo cura di fornire, prima, la descrizione del proprio trasloco, rispondendo a poche e semplici domande, confrontare i diversi preventivi, visualizzandone anche le recensioni e, infine, scegliere la ditta che si preferisce. - (PRIMAPRESS)