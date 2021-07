Come il Covid-19 ha condizionato le nostre scelte di mobilità

(PRIMAPRESS) - MILANO - I dati del Rapporto Aniasa 2021 testimoniano gli impatti della pandemia Covid-19 sul mondo del noleggio e della mobilità in sharing. Il noleggio a lungo termine, però, ha resistito.Ecco tutti i risultati emersi.Secondo i dati forniti dal Ministero dei Trasporti,, pari a 26 milioni di persone, dichiarano di aver cambiato, almeno in parte, le proprie. Ed è proprio in questo scenario che il settore del noleggio a lungo termine guadagna terreno in termini diCiò nonostante, l’avanzata del noleggio auto e della mobilità in sharing nel nostro Paese è stata frenata dal Covid: a ribadirlo attraverso i numeri è il, a cura dell’ll Rapporto Aniasa, riferendosi ai dati del 2020, evidenzia “”, ma anche la grande evoluzione nel settore Mobility, come ha sottolineato il presidente dell’Associazione Massimiliano Archiapatti.Il noleggio a lungo termine, basato sulla stabilità del business dei contratti pluriennali, non ha subito significativi contraccolpi:e sul versante dei ricavi si è registratoInoltre, si registra un evidente cambio di rotta rispetto al 2019 verso: la quota dei motori a benzina scende dal 22% al 17,7%;; Il metano rimane all’1,4%; Il Gpl flette all’1,6% eNoleggiare un’auto nuova significa optare per una formulache svincola totalmente il cliente dalla gestione e dalle spese impreviste legate all'acquisto del veicolo. Un altro vantaggio del noleggio a lungo termine con Swipcar è la convenienza dele di includere in untutti i costi legati alla propria auto, come:- manutenzione e revisioni- assicurazione completa per tutti i passeggeri dell’auto- assistenza stradale h24 tutti i giorni dell’anno- guasti e riparazioniPer coloro che si spostano quotidianamente per lavoro o per motivi personali, il piacere della guida sta diventando più importante del possesso della vettura stessa. Per questo, Swipcar offre un’ampia offerta di veicoli nuovi per tutte le esigenze e con proposte che si rivolgono a privati, liberi professionisti e aziende.ll processo di noleggio a lungo termine con Swipcar è interamente digitale ed inaccompagna in pochi passi i clienti fin dalla fase di selezione del veicolo, contattandoli immediatamente a seguito di una richiesta, per seguirli fino alla firma del contratto con il fornitore.Sul sito è sufficienteche si preferisce, ile il, che di solito varia dai 3 ai 5 anni. Alla scadenza del contratto di noleggio, il cliente potrà scegliere se restituire la macchina, se rinnovarlo scegliendo un'altra auto o se riscattare il veicolo utilizzato fino a quel momento.Un esempio delle offerte attualmente disponibili? Il noleggio a lungo termine della nuova Cupra Formentor . La prima crossover coupé firmata Cupra, brand nato dalla costola di Seat, che si caratterizza per un look sportivo, contemporaneo dal design giovane e con ottime prestazioni.Ibrida plug-in con motore 204 CV a bassi consumi, sistema di parcheggio e controllo a distanza, display multifunzionale touch screen e sistema di navigazione 3D+voce, sono solo alcune delle caratteristiche e funzionalità di ultima generazione che caratterizzano la nuova Cupra Formentor ora in offerta su Swipcar. - (PRIMAPRESS)