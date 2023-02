Calzature di lusso: cosa le rende speciali e come riconoscerle

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le calzature di lusso si differenziano dalle scarpe comuni per una molteplicità di fattori, che passano per la, la rarità, la, fino ad arrivare a prezzo, comfort e durevolezza.In un mercato saturo di calzature di ogni genere, riconoscere i criteri che contraddistinguono una scarpa di lusso non è sempre facile, ma esistono una serie di caratteristiche proprie solo di questa speciale fascia di accessori, il cui acquisto è preceduto spesso da una scelta ponderata, specie considerando i costi elevati.La maggior parte delle, sono realizzate con materiali pregiati di alto livello, il cui costo incide notevolmente sul prezzo finale.Alcune di queste materie prime, come le pelli, necessitano di un expertise particolare per essere lavorate: gli artigiani che curano le diverse parti che andranno a comporre la scarpa, sono veri e propri custodi di un’arte manuale che, specialmente qui in Italia, è sempre stata di casa.Gli stessi materiali che compongono una calzatura di lusso, così come lavorazione e rifiniture, sono la ragione per cui questi oggetti del desiderio rappresentano unLogicamente, non è detto che una calzatura firmata duri sempre più rispetto a un comune paio di scarpe, ma la differenza tra le due tipologie, è palese appena si indossa uno di questi prodotti: le calzature di lusso sono in genere più, morbide e create per accogliere il piede alla perfezione.L’attenzione maniacale ad ogni step del processo di lavorazione di un simile paio di scarpe, è ciò che ha reso ilfamoso nel mondo: nella nostra nazione esistono veri e propri "distretti calzaturieri", che da centinaia di anni custodiscono i segreti della fabbricazione delle scarpe, i quali sono alla base delle calzature proposte dalle più famose maison.Basta osservare uno di questi pregiati pezzi per riconoscerne le peculiarità: materiali di prima scelta non solo fuori, ma anche dentro la scarpa, stabilità nella camminata e un’estetica priva di qualsiasi difetto.Lenon vengono apprezzate dal pubblico esclusivamente per ciò che le compone, ma anche per il simbolismo che veicolano.La moda, in quanto espressione artistica, coinvolge anche il settore calzaturiero, il quale negli anni ha saputo esprimersi con produzioni di grande bellezza.I direttori creativi delle grandi case di moda, firmano l’estetica di queste calzature, molte delle quali sono diventate vero oggetto di venerazione tra le donne.Le scarpe con il tacco alto, in questo senso, hanno sempre ricoperto un ruolo di primo piano: più di tutti gli altri modelli, sono in grado di incarnare un ideale femminile e dopo le borse, rappresentano l’accessorio più desiderato dalle platee femminili.Determinati marchi e modelli sono diventati iconici, dunque la calzatura luxury non è tale solo per via del suo design, ma anche per via dell’eredità intrinseca di quel determinato marchio, nonché per via di tutte le donne famose che hanno indossato quella determinata scarpa.Tutto ciò ha contribuito a far nascere attorno alle scarpe di lusso donna una sorta di mito, che ha elevato lo status di questi oggetti nell’immaginario collettivo.Ecco perché è impossibile immaginarsi Audrey Hepburn senza una delle sue mitiche ballerine, o Carrie Bradshaw senza i suoi tacchi alti… dalle star mondiali, ma anche dai film, dalle serie e dai media, è arrivata la consacrazione delle scarpe da donna.I prezzi elevati delle calzature di lusso, uniti alle caratteristiche citate finora, creano una dimensione di esclusività.In realtà, questa esclusività è anche legata al fatto che, molto spesso, le scarpe di design sono prodotte in numero limitato, proprio perché destinate a una cerchia ristretta di utenti e per via dei costi di produzione altissimi di ogni singolo articolo. Non è raro che determinate scarpe vengano assemblate in giorni o settimane di lavoro: non si tratta solo di pelle e tessuti, si prenda per esempio il caso delle scarpe gioiello, tempestate di cristalli incollati manualmente uno per uno. Questa caratteristica conferisce alle calzature di lusso l’alone del privilegio e le rende, se possibile, ancora più desiderate: in queste scarpe le donne vedono un condensato di sensualità, ma anche di personalità e carisma. Dopotutto, chi non vorrebbe portare ai piedi un'opera d'arte? Molto spesso queste scarpe firmate rubano totalmente la scena al vestito o ad altre parti dell'outfit. Tuttavia, una delle motivazioni che spingono il grande pubblico a comprare queste, è l’apprezzamento genuino verso il microcosmo racchiuso in un singolo accessorio: tecniche artigianali sofisticate o tramandate nel tempo, materie di prima scelta e design ispirato, sono il mix che dona alla calzatura un valore artistico e culturale, dove arte, storia e maestria si intrecciano come in nessun altro oggetto.- (PRIMAPRESS)