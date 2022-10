Auto: cos'è un braccio di sospensione?

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il braccio di sospensione è generalmente realizzato in alluminio e serve a migliorare notevolmente la guida. Al momento esistono due tipi di sospensioni, una è la sospensione a doppio quadrilatero e l'altra è detta sospensione MacPherson, quest'ultima dotata di un solo braccio.Il braccio di sospensione funge da collegamento tra il telaio e il mozzo della ruota, collabora insieme a questo componente anche il giunto sferico. Questo, se montato correttamente, assicura un'ottima tenuta di strada durante la guida e aiuta alla sospensione delle assi. Il braccio di sospensione è quindi formato da un giunto sferico sul perno e un silentblock che lo collega alla carrozzeria.Per sapere se il braccio della sospensione è difettoso, quindi una delle sospensioni è danneggiata, bisogna individuare alcuni segnali:- la macchina diventa difficile da guidare, perde di maneggevolezza quando si percorrono le curve oppure si transita su strade malmesse;- aumenta lo spazio di frenata, di conseguenza si alzano le probabilità di causare incidenti;- il lato esterno degli pneumatici si consuma più velocemente del normale;- se il braccio della sospensione è difettoso, è molto probabile che il volante vibri anche su strade pianeggianti e ben tenute.È buona norma far controllare gli ammortizzatori e le sospensioni da un meccanico specializzato, almeno ogni 20000 km percorsi. Nel caso in cui si prenda una grossa buca o un marciapiede, è sempre bene controllare immediatamente lo stato del braccio della sospensione e delle ruote.Ci sono quattro cause principali per le quali un braccio della sospensione può rompersi, e sono:Deformazione: il braccio in alluminio può subire delle deformazioni a causa dell'impatto con sassi o residui presenti sulla strada. Questo avviene soprattutto per chi viaggia molto su terreni sterrati o strade di montagna dove spesso cadono sassolini che possono danneggiare anche le ruote.Rottura: come detto in precedenza, un impatto con un marciapiede oppure una buca presa a forte velocità, basta per rompere il braccio della sospensione.Usura: come tutti i componenti di una macchina, anche il braccio giunge alla fine della sua aspettativa di vita. In questo caso sta a ciascuno di noi fare la giusta manutenzione.Corrosione: la ruggine, ma anche il sale che si usa per sciogliere il ghiaccio e la neve, non fanno affatto bene ai componenti in alluminio, i quali si corrodono e vengono esposti al rischio di rottura.Per sostituire il braccio della sospensione occorre seguire questa procedura. Con le conoscenze di base basteranno 2 o 3 ore per effettuare il cambio di pezzo.Rimuovere la ruota, rimuovere i dadi, il giunto sferico e avvolgere in una cinghia il triangolo. Dopodiché rimuovi il triangolo utilizzando una barra come leva e sostituiscilo con il nuovo pezzo di ricambio. Assicurati di metterlo nella posizione corretta, avvitalo bene, ingrassalo prima di rimettere a posto la ruota e il giunto sferico.Info d’approfondimento: http://motori.quotidiano.net/comefare/sospensioni-braccio-oscillante-cose-scegliere-migliore.htm https://www.tuttoautoricambi.it/pezzi-di-ricambio/braccio-oscillante.html

