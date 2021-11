Zte: Alessio De Sio nominato capo delle relazioni istituzionali e comunicazioni in Europa

Alessio De Sio

(PRIMAPRESS) - ROMA - È stato nominato due mesi fa ma l'annuncio è stato fatto oggi dallo stesso Alessio De Sio, che da capo delle relazioni istituzionali e comunicazioni di Zte in Italia ha avuto la nomina anche dell'area Europa della multinazionale cinese. "Dopo solo 8 settimane - spiega De Sio - posso affermare di essermi calato in una nuova, affascinante dimensione. Mostrare e dimostrare quanto la mia azienda sia compliant e trasparente, costruire solide relazioni, sviluppare e cementare contatti sono elementi topici di un lavoro incessante e gratificante. Grazie a chi ha deciso di darmi fiducia. La ripagherò al massimo. Una nuova sfida per me. Un supporto (spero importante) per #ZTE". - (PRIMAPRESS)