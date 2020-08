Università: NetCom Group e Unimore siglano convenzione per i tirocini in NCG

La sede della Facoltà di Ingegneria a Modena dell'Unimore

(PRIMAPRESS) - MODENA - NetCom Group ha stipulato una convenzione per l’attivazione di tirocini curriculari con l’Ateneo UNIMORE, l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia. La convenzione ha valenza di 6 anni e permetterà ai laureandi dell’Ateno di fare il tirocinio curriculare in NCG. Il Tirocinio di formazione e orientamento consisterà in un periodo di durata variabile che lo studente potrà trascorrere presso la sede di Netcom Group. Pur non costituendo un rapporto di lavoro, rappresenta una occasione molto rilevante di formazione professionale e di primo contatto con il mondo del lavoro. I tirocini curriculari si svolgono durante gli studi, l'esperienza lavorativa completa la formazione universitaria e consente naturalmente l'acquisizione di CFU previsti nel piano di studi. - (PRIMAPRESS)