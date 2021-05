Retail: Novavision nomina Géraldine Groux Chief Commercial Officer di Novaretail

Géraldine Groux Chief Commercial Officer di Novaretail

(PRIMAPRESS) - MILANO - Géraldine Groux è stata nominata Chief Commercial Officer di Novaretail, la business unit retail di Novavision Group Spa, con sede a Misinto, leader del mercato da oltre 25 anni. Il team di Novaretail è fatto di esperti e professionisti che insieme si dirigono verso un unico obiettivo, realizzare lo spazio integrato che è la nuova frontiera del retail, ovvero la collisione di elementi e diverse professionalità che uniscono le loro competenze e creano il nuovo. Questa è da sempre la filosofia Novaretail che, da 25 anni ai vertici del settore, progetta e produce sistemi di comunicazione per il punto vendita: shop in shop, isole emozionali, corner, pareti espositive e visual merchandising. Non a caso Géraldine Groux ha maturato importanti esperienze professionali nell’ambito commerciale: 10 anni come team leader di un customer care e successivamente due esperienze rilevanti come Sales Export manager presso Former/Busnelli, azienda specializzata nei sistemi di arredo componibili e dal 2018 come Sales Account Manager nel settore specifico del retail. Danilo Crapelli, CEO della società – che sin dal 2020 ha avviato un processo di riorganizzazione aziendale - ha scelto al comando della divisione Retail un manager di grande esperienza sul campo. Géraldine Groux entra in Novaretail nel 2020 – anno in cui l'azienda ha anche cambiato il marchio e inaugurato una nuova stagione grazie alle innovative tecnologie che gli consentono di essere un punto di riferimento unico sul mercato. «Sono stata molto motivata ad intraprendere questa nuova sfida – sottolinea Géraldine Groux – soprattutto per il plus che offre Novaretail ai suoi clienti essendo una business unit ben strutturata e grazie ad un reparto di ricerca e sviluppo interno che permette di offrire soluzioni integrate altamente tecnologiche ed innovative». Groux avrà la mission di rafforzare la presenza di Novaretail in tutti i settori di appartenenza e accrescere il suo marketshare. - (PRIMAPRESS)