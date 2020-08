Nasce Channel Science, la soluzione digitale di IAS per le campagne pubblicitarie su Youtube

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Integral Ad Science (IAS), la società tecnologica americana attiva nell'analisi dei posizionamenti pubblicitari digital, ha annunciato oggi il lancio di Channel Science, una partnership leader del settore tra Channel Factory e IAS. La soluzione Channel Science offre agli inserzionisti l'opportunità di sfruttare le tecnologie di entrambe le aziende attraverso un unico prodotto per garantire che le loro campagne su YouTube siano sicure per il brand, adatte al brand e con performance ottimizzate.

"Siamo entusiasti di annunciare insieme la prima soluzione combinata di brand safety e ottimizzazione delle performance per le campagne su YouTube. Soluzioni end-to-end come questa fanno risparmiare tempo e denaro agli inserzionisti che cercano di gestire sia la qualità che le performance dei loro investimenti su YouTube", ha dichiarato Lisa Utzschneider, Chief Executive Officer di IAS.

La soluzione del Channel Science, secondo gli obiettivi dell’azienda digitale, dovrebbe semplificare il media buying e migliorare l'efficienza e le performance dei mezzi pianificati per la pubblicità su YouTube. - (PRIMAPRESS)