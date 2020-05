Mitsubishi Motor ha iniziato una produzione di visiere in plexiglass per il settore sanitario nello stabilimento di Okazaki

(PRIMAPRESS) - TOKYO - Il Giappone è tra i paesi che ha adottato una politica di forte contenimento del coronavirus. Ad oggi sono 13.385 i casi positivi registrati e 351 decessi. Diverse aziende nipponiche hanno riconvertito parte della loro produzione per soddisfare la crescente richiesta di presidi protettivi anti-virus sia per il personale sanitario-ospedaliero che per aziende e cittadini. Tra queste c’è la Mitsubishi Motor Corporation, il brand di automobili

particolarmente conosciuto per i suoi veicoli 4x4, ora produrrà circa 1500 visiere in plexiglass al mese destinate al settore sanitario.

La produzione è già iniziata nello stabilimento di Okazaki, nella Prefettura di Aichi, e in altre sedi; inoltre, MMC ha donato forniture di questo articolo alla città di Okazaki. Anche un’altra sede produttiva, Pajero Manufacturing Co., Ltd. nella Prefettura di Gifu, ha donato le visiere prodotte ad un ospedale di Minokamo City, nella stessa Prefettura.

Inoltre, MMC prevede di donarne altre nella Prefettura di Okayama, dove si trova lo stabilimento di Mizushima.

MMC ha in programma l’incremento della produzione di visiere e altri prodotti, come le mascherine, per impedire la diffusione dei contagi. La donazione delle visiere alla città di Okazaki

Per impedire la diffusione del contagio del COVID-19, il gruppo MMC continuerà ad utilizzare le sue strutture produttive e le competenze maturate per lo sviluppo e la fabbricazione di veicoli, collaborando contemporaneamente con le istituzioni governative nazionali e locali, oltre ad altre organizzazioni correlate in tutto il mondo.