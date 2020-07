Lubrificanti: Italia strategica per Petronas e guida i mercati dell'area EMEA. Cresce il centro direzionale torinese

(PRIMAPRESS) - SANTENA (TORINO) – La sede torinese di PETRONAS Lubricants International (PLI), divisione dedicata allo sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione di lubrificanti PETRONAS, società petrolifera nazionale della Malesia, assume la guida di tutti i mercati dell’area EMEA (Europe, Middle East e Africa). La company malaysiana conferma così il ruolo strategico dell’Italia nel piano di sviluppo industriale internazionale del gruppo malese, a conclusione di un iter avviato da tempo. L’acquisizione della responsabilità di quartier generale EMEA da parte dell’azienda di Santena (TO), che già ospita il Centro Globale di Ricerca e Tecnologia PETRONAS, la eleva a polo di assoluto riferimento nel mondo dei lubrificanti ad alto contenuto tecnologico. Nella sua nuova veste, il centro direzionale torinese vede aumentare il numero complessivo dei dipendenti a 924 unità. Ai 910 lavoratori europei già in organigramma, di cui 555 in Italia suddivisi tra Santena e Napoli, se ne aggiungono altri 11 negli Emirati Arabi e 3 in Egitto. - (PRIMAPRESS)