La Hertz Corporation ha presentato istanza di fallimento in Usa e Canada. Aveva già tagliato la sua forza di lavoro del 26,3%

La Hertz Corporation, il colosso mondiale dell'autonoleggio di Bonita Springs in California ha presentato istanza di fallimento in Usa e Canada per la crisi generata dal coronavirus. La multinazionale lo ha annunciato in una nota a media: "L'impatto di Covid-19 sulla domanda di spostamento è stato improvviso e drammatico,con un brusco calo delle entrate e delle prenotazioni future",si legge nel documento. Già il 21 aprile Hertz aveva tagliato diecimila posti di lavoro in Nordamerica,cioè il 26,3% della sua forza lavoro globale, per tentare di preservare liquidità in vista delle incertezze dovute al virus.