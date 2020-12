Idrogeno: Snam investe in De Nora. L’ad Marco Alverà: «Partnership strategica»

(PRIMAPRESS) - MILANO - Continuano gli investimenti nel settore dell’idrogeno da parte di Snam, azienda italiana di infrastrutture energetiche, che sotto la guida dell’Ad Marco Alverà ha concluso un accordo con De Nora, società italiana leader globale negli elettrodi alcalini e nel settore delle energie sostenibili e nelle tecnologie per il trattamento delle acque.Questa partnership appena siglata permetterà a Snam di far leva sulle tecnologie e sul know-how di De Nora, andando così ad accrescere il proprio ruolo competitivo nel settore dell’idrogeno. L’accordo prevede l’acquisto di una quota di circa il 33% di Industrie De Nora S.p.A, sulla base di un enterprise value del 100% di circa 1,2 miliardi di euro. L’Ad di Snam, Marco Alverà ha commentato così questa nuova sinergia: «La partnership strategica con un'azienda italiana di eccellenza, innovatore globale nelle tecnologie sostenibili e con importanti prospettive di sviluppo nell'idrogeno, è un'opportunità unica per rafforzare il ruolo di Snam nella transizione energetica. La partnership con De Nora ci permetterà di essere leader nello sviluppo dell'idrogeno verde, che sta diventando un elemento chiave della decarbonizzazione in Italia, in Europa e in molti paesi del mondo».Nell’ottica di un ulteriore sviluppo futuro, l’acquisizione appena siglata è un primo asset di una nuova piattaforma di investimento nella transizione energetica pianificata da Snam per il 2021. L’obiettivo è quello di farsi trovare pronti e anticipare il trend in forte crescita della transizione energetica e della decarbonizzazione, per questo la piattaforma si focalizzerà su un numero ristretto di aziende sviluppate e all’avanguardia nell’energy innovation. Snam svolgerebbe il ruolo di anchor investor con la finalità di accrescere la propria esposizione su progetti e tecnologie che riguardano la transizione energetica.Tra i vari business su cui opera De Nora rientrano anche diversi campi di applicazione riguardanti l’idrogeno, soprattutto legati alla sua posizione di leadership nella produzione di elettrodi per applicazioni industriali elettrochimiche. Recentemente la società ha sviluppato una nuova generazione di elettrodi ancora più performanti ed essenziali per accrescere la competitività dell’idrogeno prodotto attraverso elettrolisi alcalina. - (PRIMAPRESS)