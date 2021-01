I vantaggi del video marketing: i dati e l’effetto Covid sul mercato ADV

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il digitale e le nuove tecnologie hanno rivoluzionato molti aspetti delle nostra vite e delle società. Si tratta di un assunto che vale ovviamente anche nel campo della promozione e del marketing, un settore oramai dominato dall’advertising online e dai vari formati video.Da anni oramai gli esperti considerano i video come il prodotto digitale ideale per intercettare il proprio pubblico di riferimento. Le caratteristiche di questi contenuti sono infatti perfette per veicolare qualsiasi messaggio promozionale su Internet. Il video, se curato da professionisti del settore, riesce a superare la barriera della naturale diffidenza dello spettatore e generare in lui un’emozione. Con i video è molto più semplice adottare le tecniche di storytelling, proprio per via della presenza di un canale che è per sua natura narrativo. Inoltre, i video si prestano perfettamente a quelle iniziative di guerrilla marketing, o per lanciare dei contenuti destinati a diventare virali in breve tempo.Non va poi dimenticato che questi formati performano molto bene anche all’estero e sono dunque perfetti per le aziende che si rivolgono anche ai mercati stranieri. È chiaro che bisogna comunque prestare qualche piccola accortezza e adattare il contenuto ad ogni contesto, per questo può rivelarsi molto utile rivolgersi a dei professionisti esperti in servizi di doppiaggio professionale, come quelli di Global Voices ad esempio, così da perfezionare il proprio prodotto video e massimizzare i risultati della campagna marketing.In secondo luogo, il video marketing ha una peculiarità da sottolineare: produce dei contenuti rapidi, mordi e fuggi, tali da non annoiare lo spettatore. La soglia di attenzione resta dunque alta, a differenza dei contenuti testuali, che tendono ad essere fruiti con maggiore difficoltà. Presente ma anche futuro, perché oggi molte imprese stanno capendo il peso e l’importanza del video marketing, investendo grosse cifre per poter ottenere dei risultati superiori. E il ritorno di investimento di questi contenuti, se paragonato ad altri sistemi di ADV, è molto più elevato. Infine, con i video le aziende possono “metterci la faccia” e questo genera fiducia negli utenti e di conseguenza maggiori conversioni.Il Covid ha seriamente danneggiato molti settori, e ha avuto naturalmente un impatto anche sul comparto della pubblicità online. Anche se, nonostante sia stato registrato un ovvio rallentamento, in realtà non si è verificato nessun crollo drastico . Anzi, la pubblicità digitale è ripartita dimostrando una notevole resistenza agli effetti negativi della pandemia. Frutto anche delle aziende che hanno deciso di non smettere di investire, nonostante la riduzione del fatturato, continuando ad avere fiducia nel canale digitale. Inoltre, è bene specificare che il Covid non ha intaccato un fatto, tutto il contrario: il mercato digitale resta e sarà quello principale, oggi e per gli anni a venire. E le circostanze negative del 2020 non hanno fatto altro che accelerare questo inevitabile processo. - (PRIMAPRESS)