I liquori di Petrone indossano la maglia della Nazionale di calcio

Andrea Petrone con i liquori con la maglia della Nazionale

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - L'Antica Distilleria Petrone, azienda liquoristica campana capitanata da Andrea Petrone, diventa licenziataria della FIGC - Federazione Italiana Giuoco Calcio e vestirà così i colori della Nazionale. La Distilleria Petrone è la prima azienda in assoluto nel settore liquoristico a potersi fregiare della licenza della FIGC. I liquori "convocati" in Nazionale sono il Limoncello e l'AmaRè, elisir ottenuto dall'infusione di erbe ed essenze pregiate presenti nel settecentesco "Real Giardino Inglese" della Reggia di Caserta.

"Come qualsiasi italiano ho sempre tifato con grande passione per gli Azzurri - dichiara Andrea Petrone - e l'idea di poter fare indossare la maglia della Nazionale ai miei liquori mi fa emozionare. Non dimentichiamo che la nostra è una delle squadre nazionali più titolate al mondo". Da lunedì 26 settembre i due liquori "Azzurri" saranno disponibili sullo shop online della Distilleria e in tutti gli aeroporti italiani. - (PRIMAPRESS)