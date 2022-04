Global Summit 2022: la soluzione di Yourbiz al “buco nero del B2B”

(PRIMAPRESS) - MILANO - Al Global Summit Marketing & Digital 2022, tenutosi a Lazise il 13 e 14 aprile, per la prima volta è stato dedicato interamente uno speech alla Demand Generation, grazie a un’agenzia di digital marketing che negli ultimi anni ha rivisto il proprio approccio ed è andata oltre ai servizi standard offerti dal mercato. Siamo parlando di Yourbiz, agenzia web che realizza progetti di web marketing nazionali e internazionali per le imprese di tutta Italia che vogliono vincere sul web. Dal 2019 Yourbiz ha ampliato i suoi orizzonti e si è specializzata nella Demand Generation, un approccio ancora poco conosciuto in Italia, che incrementa efficienza e fatturato delle aziende. Pietro Poli, Marketing Team Manager di Yourbiz, ne ha parlato sul prestigioso palco del Global Summit Marketing & Digital il 13 aprile scorso, spiegando a centinaia di titolari di aziende B2B i suoi numerosi vantaggi per i reparti marketing e vendite. L’agenzia web ha partecipato per la prima volta al Global Summit e ha dedicato il suo speech, appunto, alla Demand Generation, il processo di acquisizione e di gestione dei clienti potenziali fino al momento della loro trasformazione in clienti effettivi. Questo processo ha come prerogativa l’allineamento dei reparti marketing e vendite, cuori pulsanti di ogni azienda; si tratta di un passaggio fondamentale che tutte le imprese dovrebbero compiere, ma nella maggior parte dei casi i due reparti lavorano a compartimenti stagni. La mancanza di allineamento tra marketing e vendite, ha evidenziato Pietro Poli durante lo speech, crea quello che Robert J. Schmonsees chiama “il buco nero del B2B”, dove denaro, tempo e risorse vengono sprecate e molte opportunità di marketing e vendita vengono perse. Ne consegue che la Demand Generation è la strada da percorrere per allineare i due uffici (marketing e vendite), le risorse essenziali per massimizzare valore e numero degli ordini, e quindi il fatturato. Durante l’incontro è stato presentato anche il metodo DAM ideato da Yourbiz, il quale agisce in ottica Demand Generation. Prevede tre colonne portanti, più uno strumento che unifica il tutto: Mappatura e ottimizzazione dei processi aziendali di marketing e vendita. Definizione e realizzazione operativa degli strumenti di marketing al servizio della vendita. Affiancamento in azienda di esperti che operano con disciplina per verificare la corretta applicazione del metodo. Utilizzo del software HubSpot, una piattaforma digitale semplice e intuitiva a servizio dei due reparti. Poli conferma l’efficacia di questo metodo, riportando che “Mediamente i clienti Yourbiz iniziano a ricevere le prime opportunità di business in meno di 2 settimane dall’inizio delle attività, ricevono 15 contatti in target al mese e il tasso di vendita, in rapporto alle offerte emesse, è raddoppiato in meno di 6 mesi.” - (PRIMAPRESS)