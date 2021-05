Ginevra, l'italiana Maspero Elevatori ristrutturerà la mobilità interna del Palazzo delle Nazioni Unite

(PRIMAPRESS) - GINEVRA - E'italiana l’azienda che si è aggiudicata la commessa di circa 3 milioni di euro per l'ammodernamento degli impianti di mobilità interna al Palais des Nations, la sede europea dell’Onu a Ginevra. La comasca Maspero Elevatori inizierà i lavori il prossimo autunno per concluderli entro il 2023. L’azienda è stata chiamata ad eseguire i lavori dal contractor incaricato della ristrutturazione della sede europea delle Nazioni Unite, la joint venture composta da Webuild-CMB-Italiana Costruzioni. I lavori di ristrutturazione assegnati alla cordata di imprese italiane prevedono il completo rinnovamento degli edifici storici, con particolare attenzione alla tutela del patrimonio storico del Palais des Nations e a tutti gli aspetti relativi alla sicurezza del lavoro e all'accessibilità. “E' una soddisfazione essere stati coinvolti in questa prestigiosa e articolata ristrutturazione anche per l'impegno richiesto nella sostenibilità e tutela del patrimonio storico - commenta Andrea Maspero, Amministratore Delegato di Maspero Elevatori. - Abbiamo già collaborato con CMB in altri progetti internazionali e abbiamo accettato con entusiasmo questa nuova opportunità. La sfida più impegnativa sarà quella di mantenere la funzionalità degli uffici durante tutte le fasi della ristrutturazione che sapremo sicuramente affrontare grazie a un grande lavoro di squadra con tutti i player coinvolti”. Dopo il Palazzo di Vetro di New York, il Palazzo delle Nazioni di Ginevra è il più importante centro operativo internazionale delle Nazioni Unite. Costruito tra il 1929 e il 1936, il Palais des Nations è uno dei centri diplomatici più attivi al mondo, con 34 sale conferenze che ogni anno ospitano circa 12.000 incontri con oltre 75.000 delegati e 100.000 visitatori. Con una superficie di circa 100.000 mq, gli uffici si trovano all’interno dei 46 ettari dell’Ariana Park e si affacciano sulla sponda svizzera del Lago di Ginevra. - (PRIMAPRESS)