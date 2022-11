Dalla comunicazione alla libertà dei professionisti: ecco il codice etico per le piattaforme di psicologia

(PRIMAPRESS) - MILANO - La pandemia ha rivoluzionato ogni aspetto della vita di ognuno, andando a incidere inevitabilmente anche sull’equilibrio psichico dei singoli individui. In questo contesto, si è assistito a un vero e proprio boom delle piattaforme di psicologi online, nate per offrire un servizio di assistenza a chiunque avesse a cuore il proprio benessere mentale.Se da un lato questa grande espansione di piattaforme ha portato dei notevoli vantaggi in termini di tariffe più accessibili e comodità, dall’altro si è verificato un aumento dei rischi legati alla probabile presenza sul mercato futuro di erogatori inappropriati e poco attenti alla tutela di pazienti e professionisti del settore. Proprio per questa ragione, è stata avvertita la necessità di realizzare il Manifesto per il Supporto Psicologico Online Si tratta di una serie di linee guida, elaborate da un pool di professionisti, sottoscritte dalle principali piattaforme operanti nel settore della psicoterapia online come Serenis.it Mindwork , e Minders Community , e discusse con il comitato etico del Consiglio Nazionale Ordine Psicologi.Nel dettaglio, questo codice etico può essere riassunto in 6 punti chiave, che vanno da un uso responsabile e trasparente della comunicazione fino al rispetto della libertà dei professionisti che svolgono questo ruolo, passando per il coinvolgimento di operatori offline per la gestione di situazioni di emergenza."Come operatori del settore, crediamo che il digitale rappresenti un’opportunità nuova e consistente per rendere accessibile il supporto psicologico in modo complementare alla modalità tradizionale, ma solo se usato con coscienza e consapevolezza: in caso contrario, può essere dannoso - commentano Daniele Francescon di Serenis.it, Alessandro De Sario di TherapyChat, Biancamaria Cavallini di Mindwork, Riccardo Manini di Minders Community promotori dell’iniziativa - L’online è un terreno su cui è facile scivolare, e per questo abbiamo deciso di dotarci di un Manifesto: in un settore come il nostro, sentiamo la responsabilità di poter influenzare direttamente la vita e la salute delle persone, e vogliamo dare un segnale che tracci un punto di partenza. Più realtà aderiranno, più crediamo che il settore possa continuare a crescere in modo sostenibile e maggiore sarà l’impatto positivo che potremo avere." - (PRIMAPRESS)